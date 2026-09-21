Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής – Το modus operandi, το «τηλεφωνικό κέντρο» και οι ρόλοι

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν σε οικία-«τηλεφωνικό κέντρο» που είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης 6 μέλη του κυκλώματος, ενώ η συνολική λεία τους ξεπερνά τα 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής. Επίσης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., απογευματινές ώρες της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026 σε μισθωμένη, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, οικία-«τηλεφωνικό κέντρο» στα Σπάτα, 6 μέλη της οργάνωσης, (ηλικίας 17, 19, 20 και 21 ετών) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων καθώς και για απείθεια.

Στο πλαίσιο της επισταμένης και ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Το modus operandi και οι ρόλοι

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες, την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου.

Η ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Είχε ως στρατηγικό-τηλεφωνικό κέντρο διάφορες οικίες σε περιοχές της Αττικής ενώ ένα ή περισσότερα μέλη της, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες-στόχους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, των οποίων τα στοιχεία εντόπιζαν σε τηλεφωνικούς καταλόγους.

Συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους, από την οποία κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους.

Εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους, τους έπειθαν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαρροής, είτε απομακρυσμένα, είτε με την επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Στη συνέχεια, τους έδιναν την εντολή να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη και να τα τοποθετούν, είτε σε συγκεκριμένο σημείο εντός της οικίας τους, πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε έξω από αυτή, σε σημεία που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των μελών της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, είναι το γεγονός ότι με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τα θύματα, έτσι ώστε, τα «επιχειρησιακά» μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή μαζί τους, κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών ή τιμαλφών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναγνώρισής τους από τα θύματα, δυσχεραίνοντας παράλληλα την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες δε δίσταζαν να καλούν τα υποψήφια θύματα και να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή ακόμη παριστάνοντας συγγενικά τους πρόσωπα.

Επίσης χρησιμοποιούσαν πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και τηλεφωνικών συνδέσεων που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα, τις οποίες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη συσχέτιση των τηλεφωνικών συνδέσεων με τα μέλη της ομάδας.

Αφού τα θύματα τοποθετούσαν τα τιμαλφή στα σημεία που τους είχαν προηγουμένως υποδείξει τα μέλη της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, αναλάμβανε δράση μία από τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιόποινης πράξης.

Οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου δρούσαν πάντα κατόπιν εντολών και καθοδήγησης της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, με την οποία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία.

Τα μέλη τους επέβαιναν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και στην περίπτωση που ο πολίτης – στόχος πείθονταν, κατευθύνονταν άμεσα στην οικία του και ανέμεναν πλησίον αυτής.

Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα τιμαλφή εκτός της οικίας, τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας πεδίου τα αφαιρούσαν, χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματά τους, ενώ στην περίπτωση που το θύμα τα τοποθετούσε σε σημείο εντός της οικίας του, οι δράστες εισέρχονταν σε αυτή από ανασφάλιστο σημείο.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία «στρατηγείο» – τηλεφωνικό κέντρο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,

3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου,

5 πορτοφόλια,

«επιχειρησιακό» όχημα και

το χρηματικό ποσό των 335 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών με τη συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 240.000 ευρώ ενώ προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.