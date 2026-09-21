Διορθώνει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης τις δηλώσεις του για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ

Σε διευκρινίσεις για την δήλωσή του αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες προχώρησε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, βουλευτής Κερκύρας, που πρόσφατα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης μιλώντας νωρίτερα στον ρ/σ «Αθήνα 9.84» άφησε ανοιχτό το μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ακόμη και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου, με σκοπό να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να συνεργαστούν μετεκλογικά», είπε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Θέτοντας ως προϋπόθεση τον σεβασμό στην ετυμηγορία των πολιτών, ο βουλευτής Κέρκυρας επεσήμανε την ανάγκη να παραμεριστούν οι κομματικές περιχαρακώσεις εφόσον οι αριθμοί το επιτρέπουν. «Αν ακούσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πειθαρχούμε πάντοτε στα καλέσματα του λαού. Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο», είπε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης. «Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της», ανέφερε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Η ανάρτηση και οι διευκρινίσεις

Αργότερα, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πει ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή». «Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τόνισε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης. «Συνεπώς καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη

«Παρακολουθώντας τις ερμηνείες που δίνονται σε σημερινή μου δήλωση συμπληρώνω και διευκρινίζω τα εξής: Στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σαφώς και το πολιτικό διακύβευμα, για το οποίο ένωσα και εγώ τις δυνάμεις μου, είναι ο αγώνας για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό κοινωνικά, ώστε να έχει την ισχύ να ασκήσει την φιλολαϊκή πολιτική του και να κάνουμε πράξη όσα ο δημοκρατικός κόσμος απαιτεί. Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.

Προς τούτο λοιπόν, επιπλέον δήλωσα ότι τόσο η εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όσο και το καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα, δίνουν ήδη ανοδική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, βάσει και των δημοσκοπικών ευρημάτων.

Συνεπώς καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».

