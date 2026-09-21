Λάρισα: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 15χρονο

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 15χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καρίτσα της Λάρισας,

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να υπάρχει γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διερεύνηση δεν σταματά στο συγκεκριμένο εύρημα. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο 15χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και στους συμμαθητές του. Ήταν δραστήριος, συμμετείχε στις σχολικές δράσεις και ασχολούνταν με τον αθλητισμό, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο δυσνόητη για όσους τον γνώριζαν. Στο σχολείο του παιδιού έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του 15χρονου συμμαθητή τους.

Τι είναι η Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια;

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜΚ) είναι μια κατάσταση όπου ο καρδιακός μυς γίνεται παχύτερος από το συνηθισμένο. Αυτή η πάχυνση ονομάζεται υπερτροφία και καθιστά πιο δύσκολη την αποτελεσματική διακίνηση του αίματος από την καρδιά. Αντίθετα με άλλες καρδιακές παθήσεις, η ΥΜΚ δεν προκαλείται από παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα ή η υψηλή αρτηριακή πίεση. Είναι συνηθέστερα μια γενετική κατάσταση, κληρονομείται μέσω γονιδίων που καθορίζουν τη δομή και λειτουργία της καρδιάς. Αυτό σημαίνει ότι σε μια οικογένεια μπορούν να υπάρχουν πολλά άτομα με την ίδια πάθηση και αν ένας γονέας έχει ΥΜΚ, υπάρχει πιθανότητα να την κληρονομήσουν τα παιδιά του, σύμφωνα με το oloygeia.gr.

Η υπερτροφία συμβαίνει, συνήθως, στα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας, που είναι η κύρια αντλία της καρδιάς. Σε ορισμένους ανθρώπους, η πάχυνση εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή που ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το οποίο χωρίζει την αριστερή και δεξιά πλευρά της καρδιάς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται απόφραξη, όπου η ροή του αίματος από την έξοδο της καρδιάς προς το υπόλοιπο σώμα γίνεται πιο δύσκολα. Η απόφραξη είναι από τα πιο συχνά αίτια εμφάνισης συμπτωμάτων στους ασθενείς με ΥΜΚ και για αυτό ένα μεγάλο μέρος των θεραπειών που χρησιμοποιούνται στην ΥΜΚ στοχεύουν στην αντιμετώπισή της.

Ο βαθμός που η ΥΜΚ επηρεάζει τους ανθρώπους ποικίλει σημαντικά. Κάποιοι παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα, ενώ άλλοι μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι έχουν την πάθηση. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι ζουν κανονικές ζωές χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η ΥΜΚ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Μεγάλο μέρος του ρόλου των ιατρών που ασχολούνται με την ΥΜΚ είναι αφενός να τη διαγνώσουν και αφετέρου να ανιχνεύσουν ποιοι από τους ασθενείς με την πάθηση εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές ώστε να τις προλάβουν.

Αίτια της Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας

Η ΥΜΚ προκαλείται κυρίως από γενετικές μεταλλάξεις. Στους ανθρώπους με ΥΜΚ, αυτές οι μεταλλάξεις επηρεάζουν τις πρωτεΐνες που βοηθούν τα κύτταρα του καρδιακού μυός να συσπώνται. Ως αποτέλεσμα, ο καρδιακός μυς γίνεται πιο παχύς. Η κατάσταση, συχνά, κληρονομείται από την οικογένεια, και εάν έχετε έναν γονέα με ΥΜΚ, υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα να την κληρονομήσετε.

Ενώ το γενετικό στοιχείο είναι η κύρια αιτία, υπάρχουν άλλες σπάνιες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πάχυνση του καρδιακού μυός. Πολλές από αυτές μπορεί να έχουν ειδική θεραπεία ανάλογα με το αίτιο. Σύγχρονες τεχνικές που επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικόνιση του καρδιακού μυ και η δυνατότητα ελέγχου των γονιδίων έχουν βοηθήσει σημαντικά στο να διακρίνονται νωρίτερα και με ακρίβεια καταστάσεις που «μιμούνται» την ΥΜΚ.

Συμπτώματα της Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας

Η ΥΜΚ επηρεάζει κάθε άτομο διαφορετικά. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλοι μπορεί να εμφανίσουν μια ποικιλία συμπτωμάτων, που μπορεί να κυμαίνονται σε σοβαρότητα. Τα συνήθη συμπτώματα της ΥΜΚ περιλαμβάνουν τη δύσπνοια, δηλαδή δυσκολία στην αναπνοή ή λαχάνιασμα, πόνο ή δυσφορία στο στήθος, τάση για λιποθυμία ή και λιποθυμία (συγκοπή). Αυτά τα συμπτώματα, συνήθως, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά από σωματική προσπάθεια αλλά μπορούν σε πιο σοβαρές περιπτώσεις να συμβαίνουν και σε ηρεμία. Επίσης, συχνό είναι το αίσθημα αρρυθμίας, δηλαδή η αίσθηση ότι η καρδιά “παραλείπει” χτύπους ή χτυπά ακανόνιστα.