Πρεμιέρα για το Ριφιφί – Δείτε αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο

Το “Ριφιφί” κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στον Alpha και έρχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η Όλγα που δουλεύει ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ, εδώ και δέκα χρόνια ζει μια απόλυτα μοναχική ζωή σε ένα σπίτι πνιγμένο από οδυνηρές αναμνήσεις. Δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα.

Δουλειά, μια στάση μετά το σχόλασμα στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο όπου τρώει μόνο μία κουταλιά από πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και μετά πηγαίνει σπίτι της. Όσοι την γνωρίζουν την θεωρούν μοναχική και καταθλιπτική.

Στην πραγματικότητα η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή και μέσα απ’ αυτήν γνωρίζει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη.

Τρείς άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες με τις οποίες η Όλγα φροντίζει να προσαρμοστεί ώστε να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί.

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