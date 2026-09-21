Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Θηβαίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.