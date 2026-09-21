Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βοιωτία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

πυροσβεστική
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά  σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Θηβαίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ