Κυλλήνη: Μπουρίνι παρέσυρε συρόμενα νταλίκας μέσα στο λιμάνι – ΦΩΤΟ

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Η κακοκαιρία μπορεί να μην «έπληξε» ιδιαίτερα την Ηλεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παρόλα αυτά έδειξε τις διαθέσεις της, έστω και λίγο.

Το πρωί της Τρίτης ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι πέρασε από την περιοχή της Κυλλήνης, με έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Στον χώρο του λιμανιού, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν σταθμευμένα συρόμενα νταλίκας, ενώ σε μια περίπτωση ένα από αυτά αναποδογύρισε.

Τα συρόμενα βρίσκονταν στο μόλο προς τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και οι πολύ ισχυροί άνεμοι τα “χτύπησαν”, σύμφωνα με το ilialive.

Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος στην περιοχή της Κυλλήνης, οι ριπές των ανέμων νοτιοανατολικών διευθύνσεων έφτασαν και τα εφτά μποφόρ.