Πύργος: Προφυλακιστέος ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

Ο 26χρονος δράστης στον Πύργο κρίθηκε προφυλακιστέος, κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και στον πατέρα της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος άνδρας στον Πύργο.
  • Ο νεαρός κατηγορείται ότι χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της.
  • Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα στον Πύργο, με τον δράστη να οδηγείται στη φυλακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέως Ηλείας ο 26χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με ρόπαλο στην 36χρονη πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε κεντρική περιοχή του Πύργου.

Ο 26χρονος είχε μεταβεί έξω από το σπίτι της 36χρονης και με ρόπαλο άρχισε να προκαλεί φθορές στο αυτοκίνητό της και στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η γυναίκα ακούγοντας το θόρυβο βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της και τότε σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία δέχθηκαν την επίθεσή του 26χρονου με το ρόπαλο με αποτέλεσμα να τους προκαλέσει σοβαρά τραύματα και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Πριν ο δράστης τραπεί σε φυγή, πρόλαβαν να τραβήξουν την κουκούλα full face που φορούσε στο κεφάλι για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και τον οδηγό του αυτοκινήτου που τον μετέφερε στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, o 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε οικονομικές διαφορές με την 36χρονη και για αυτό πήγε στο σπίτι της να τις διευθετήσει, ενώ υποστήριξε πως δεν φορούσε κουκούλα στο κεφάλι.

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