Προβλήματα και στην Πάτρα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια, εισροή υδάτων στα δύο νοσοκομεία

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Προβλήματα δημιουργήθηκαν στην Πάτρα εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη το πρωί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Ακτή Δυμαίων και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών, όπου σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν υπερχειλίσεις φρεατίων.

Στα Δεμένικα, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι επιχειρήσεων και κατοικιών. Για την άντληση των υδάτων χρειάστηκε η επέμβαση της pυροσβεστικής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εισροή υδάτων αναφέρθηκαν και σε χώρους των δύο μεγάλων νοσοκομείων της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και στον «Άγιο Ανδρέα». Στα συγκεκριμένα κτίρια βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.