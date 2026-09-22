Προβλήματα και στην Πάτρα από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια, εισροή υδάτων στα δύο νοσοκομεία

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Πάτρα το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους, υπόγεια επιχειρήσεων και κατοικιών, κυρίως στην Ακτή Δυμαίων και τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών. Επιπλέον, σημειώθηκε εισροή υδάτων στους χώρους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου και του «Αγίου Ανδρέα», όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα δημιουργήθηκαν στην Πάτρα εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη το πρωί, με υπερχειλίσεις φρεατίων στην Ακτή Δυμαίων και τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών.
  • Στα Δεμένικα, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι επιχειρήσεων και κατοικιών, απαιτώντας την επέμβαση της Πυροσβεστικής για την άντληση των υδάτων.
  • Εισροή υδάτων αναφέρθηκαν και σε χώρους των δύο μεγάλων νοσοκομείων της Πάτρας, του Ρίου και του «Αγίου Ανδρέα», όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

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Προβλήματα δημιουργήθηκαν στην Πάτρα εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη το πρωί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Ακτή Δυμαίων και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών, όπου σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν υπερχειλίσεις φρεατίων.

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Στα Δεμένικα, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι επιχειρήσεων και κατοικιών. Για την άντληση των υδάτων χρειάστηκε η επέμβαση της pυροσβεστικής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εισροή υδάτων αναφέρθηκαν και σε χώρους των δύο μεγάλων νοσοκομείων της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και στον «Άγιο Ανδρέα». Στα συγκεκριμένα κτίρια βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

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