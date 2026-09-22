Ισχυρή νεροποντή έπληξε την Κέρκυρα: Πολυκατοικία «χτυπήθηκε» από κεραυνό – Πλημμύρισε γνωστό εστιατόριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Η κακοκαιρία χτύπησε νωρίς το μεσημέρι και την Κέρκυρα, με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Πλημμύρισε εστιατόριο στη Σπηλιά

Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κατάστημα στην Σπηλιά και συγκεκριμένα το εστιατόριο Πέργολα.

Ο ιδιοκτήτης, Σάκης Κώστας μιλώντας στο CORFUTVNEWS ανέφερε ότι τα φρεάτια δεν ήταν καθαρισμένα, με αποτέλεσμα τα νερά αλλά και τα λύματα να μπουν και στις δύο αίθουσες του καταστήματος. Μάλιστα, όπως είπε, η προηγούμενη πλημμύρα ήταν πριν από 20 χρόνια.