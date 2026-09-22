Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που μέσω απάτης με εικονικές εταιρείες «φέσωσε» το Δημόσιο με 13,3 εκατ. ευρώ

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που διεξήχθη χθες (21/9/2026) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, τα δύο θεωρούνται ηγετικά.

Εις βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

18 ακόμη άτομα συμμετείχαν στις καλοστημένες απάτες

Επιπλέον, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη δεκαοχτώ άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, και προμήθευαν την εγκληματική οργάνωση με αντικείμενα κλεπταποδοχής, είτε προμηθεύονταν από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίας.

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαν ενταχθεί στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Βάσει των στοιχείων που συνέλεξε η αστυνομία, τα μέλη ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες με στοιχεία αχυρανθρώπων, στα Α.Φ.Μ. των οποίων, μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνταν στην εγχώρια αγορά, μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να «μετακυλίεται» στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά να «μετουσιώνονται» σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για την αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, πραγματοποιούσαν διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να μην γίνονται αντιληπτοί.

Επίσης, εντόπιζαν και επέλεγαν τους «αχυράνθρωπους», οι οποίοι είτε ελάμβαναν χρηματική αμοιβή (500-1.500 ευρώ μηνιαίως), είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους και συγκεκριμένα:

40χρονος και 41χρονος, αποτελούσαν τα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τη σύσταση των εταιρειών,

52χρονος, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», καθώς αναλάμβανε την επικοινωνία και τον συντονισμό των ατόμων που συνδράμουν την δράση της οργάνωσης και

40χρονος και 56χρονος, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Επιπλέον, τα μέλη χρησιμοποιούσαν τις έδρες κάποιων εταιρειών, ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, που αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας, καθώς και έτερων εμπορευμάτων (καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα), που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Από την ολοκλήρωση της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά, 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός Ελλάδας, και από τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη, διακίνησαν παρανόμως τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις, να ανέρχονται στο ποσό των 6.809,96 ευρώ, ενώ προέβησαν στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια που διέμεναν, σε εταιρείες και σε οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,

-84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,

-76 κιλά καφέ,

-3.890 κάψουλες καφέ,

-10- κινητά τηλέφωνα,

-laptop,

-8.355 ευρώ,

-σφραγίδες εταιρειών και

-πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.