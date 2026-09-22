Καταδίωξη στο Αντίρριο: Χειροπέδες σε 3 άτομα που έκρυψαν ναρκωτικά και χρήματα σε θάμνους

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Επιχείρηση της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, οδήγησε στη σύλληψη τριών ανδρών στην περιοχή του Αντιρρίου, έπειτα από καταδίωξη.

Οι δράστες προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο των Αρχών και να αποκρύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία, όμως οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, προχωρώντας παράλληλα στην κατάσχεση χρηματικού ποσού, ναρκωτικών ουσιών και οχημάτων.

Το χρονικό της καταδίωξης και οι έρευνες των Αρχών

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο από τους κατηγορούμενους, κινούμενοι με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, κατευθύνθηκαν προς περιοχή του Αντιρρίου.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, κατάφεραν να τους εντοπίσουν και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σε μικρή απόσταση από το σημείο της ακινητοποίησης βρέθηκε το όχημα, ενώ σε κοντινούς θάμνους, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα κιτ φαρμακείου που είχαν επιμελώς κρύψει οι δράστες, το οποίο περιείχε ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η επιχειρησιακή δράση συνεχίστηκε με έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος και σε μια μοτοσικλέτα.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.495 ευρώ

Ποσότητες κοκαΐνης

Ποσότητες κάνναβης

2 κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο, δεν διέθετε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθησαν, χθες, σε περιοχή του Αντιρρίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τρεις άνδρες, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι δυο από τους κατηγορούμενους κινούμενοι με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς και προκειμένου να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, μετέβησαν σε περιοχή του Αντιρρίου όπου εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σε κοντινή απόσταση το αυτοκίνητο, καθώς και ένα κιτ φαρμακείου επιμελώς κρυμμένο σε θάμνους, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, καθώς και σε μοτοσικλέτα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -1.495- ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα.

Από τον έλεγχο των εγγράφων των συλληφθέντων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο».