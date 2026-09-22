Πάτρα: Αστυνομικός τραυματίστηκε ενώ κατευθυνόταν σε τροχαίο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, την ώρα που κατευθυνόταν σε σημείο τροχαίου ατυχήματος, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το tempo24, το συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (22/9/2026) στην οδό Κανελλοπούλου, όταν ο μοτοσικλετιστής της ΕΛ.ΑΣ., έχοντας λάβει σχετική εντολή από το κέντρο της Αστυνομίας, κατευθυνόταν προς τη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού με την οδό Αρέθα.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε σημειωθεί καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν τρία οχήματα, με τον αστυνομικό να σπεύδει για να συνδράμει στη διαχείριση του περιστατικού.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ιατρική αξιολόγηση, ο τραυματισμός που υπέστη, δεν είναι σοβαρός.