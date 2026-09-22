Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Τραμπ» – Άνοιγμα στις ΗΠΑ για αμυντική συνεργασία και συμπαραγωγή εξοπλισμών

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εστίασε στη στενή του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό Πρόεδρο «πολύτιμο φίλο», στο πλαίσιο ομιλίας του στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών δεσμών Τουρκίας-ΗΠΑ. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας για διεύρυνση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε τομείς όπως η ενέργεια, η πολιτική αεροπορία, η υψηλή τεχνολογία και ιδιαίτερα η αμυντική βιομηχανία, με στόχο την συμπαραγωγή εξοπλισμών και την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ Ερντογάν
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τη στενή του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας τον προσωπικό τους διάλογο καθοριστικό για την πρόοδο των διμερών σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ.
  • Ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης της αμυντικής συνεργασίας, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας τις δυνατότητες συμπαραγωγής.
  • Παράλληλα, ο Ερντογάν κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στην Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση του εμπορικού όγκου και την επίτευξη των 100 δισ. δολαρίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη στενή του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εστίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο ομιλίας του στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια των διπλωματικών δεσμών ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ.

Τουρκία: Υποψήφιος για τρίτη θητεία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Τι αποκάλυψε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε τον διάλογό του με τον Τραμπ «ιδιαίτερα στενό» και συνέδεσε την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών, αλλά και των αμυντικών τους σχέσεων.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς και απέδωσε μέρος αυτής της εξέλιξης στον προσωπικό διάλογο που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Χακάν Φιντάν για F-35: «Παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε» η διαδικασία με τις ΗΠΑ

«Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου που έχουμε με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας. Μετά τη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον πέρυσι, η επίσκεψή του στην ‘Αγκυρα τον Ιούλιο επιβεβαίωσε και ενίσχυσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη βαθιά συμμαχική μας σχέση. Της έδωσε νέα πνοή», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για να ανοίξουν τον δρόμο προς τον δεύτερο αιώνα των σχέσεών τους και να πετύχουν συγκεκριμένη πρόοδο σε σειρά ζητημάτων.

Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

Συνεργασία σε ενέργεια και άμυνα

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η ‘Αγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ενέργειας και του LNG.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Ένας από τους παραδοσιακά ισχυρότερους τομείς της εταιρικής μας σχέσης, η αμυντική βιομηχανία, πρέπει να αναπτυχθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε εξαρχής να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να αποκτήσουμε νέα δυναμική», δήλωσε.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας αγοράς αμυντικού υλικού, επικαλούμενος την αύξηση των τουρκικών εξαγωγών.

«Το μερίδιό μας στις παγκόσμιες εξαγωγές αμυντικού υλικού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 120% σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τουρκικές εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επενδύουν στις ΗΠΑ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα ενταχθεί σύντομα στις δέκα μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως στις εξαγωγές αμυντικού υλικού.

«Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών στον κόσμο στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Αμερική σε πολυδιάστατο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων συμπαραγωγής, θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών», τόνισε.

Στόχος τα 100 δισ. δολάρια στο εμπόριο

Ο Τούρκος Πρόεδρος συνέδεσε τη στενότερη πολιτική σχέση με την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, υποστηρίζοντας ότι ο διμερής εμπορικός όγκος έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

«Ωστόσο, πρέπει να εντείνουμε λίγο ακόμη τις προσπάθειές μας», τόνισε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία, παρά τις κρίσεις και τις συγκρούσεις στην περιοχή της, έχει διατηρήσει και ενισχύσει τον ρόλο της ως «νησίδα σταθερότητας».

Ενίσχυση των επενδύσεων

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε τέλος στα κίνητρα που έχει θεσπίσει η τουρκική κυβέρνηση για τους επενδυτές, σημειώνοντας ότι ο συντελεστής φορολογίας εταιρειών για επενδύσεις μειώθηκε από 25% σε 12,5%.

«Λέμε στους επενδυτές: “Ελάτε να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας από την Τουρκία”», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τουρκία και υπογράμμισε ότι παραμένουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στην πορεία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ‘Αγκυρας και Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ