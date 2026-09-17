Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία παραμένει επί 53 χρόνια σε αναμονή για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, χωρίς όμως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ένταξης.

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Διεθνή Νέα

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: REUTERS/Umit Bektas
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα.
  • Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν κλείνει την πόρτα στην ευρωπαϊκή της προοπτική, τονίζοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.
  • Κατέστησε σαφές ότι «η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτοντας: «Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».

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Νέο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν κλείνει την πόρτα στην ευρωπαϊκή της προοπτική.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».

Ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε, πάντως, σαφές ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον στις βασικές προτεραιότητες της Άγκυρας.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», τόνισε.

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