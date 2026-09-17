Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

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Νέο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν κλείνει την πόρτα στην ευρωπαϊκή της προοπτική.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».

Ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε, πάντως, σαφές ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον στις βασικές προτεραιότητες της Άγκυρας.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», τόνισε.