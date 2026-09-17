Λάρισα: Νέα έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Επέστρεψε στο εργοστάσιο ο βασικός κατηγορούμενος»

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας μεταφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη, μία ακόμη κρίσιμη πτυχή της υπόθεσης της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για την αδικοχαμένη εργαζόμενη Βασιλική Σκαμπαρδώνη να στρέφονται κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η κ. Βάσω Πανταζή και ο κ. Δημοσθένης Πανταζόπουλος προσήλθαν στα δικαστήρια της Λάρισας προκειμένου να υποβάλουν στον Εισαγγελέα Εφετών αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του υπ’ αριθμ. 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Με το συγκεκριμένο βούλευμα ο βασικός κατηγορούμενος – ιδιοκτήτης της επιχείρησης- αποφυλακίστηκε πριν συμπληρώσει έξι μήνες προσωρινής κράτησης και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δύο συνήγοροι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικηγόροι στα στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκύψει από την ανακριτική διαδικασία σχετικά με τη γνώση για τη διαρροή προπανίου πριν από τη φονική έκρηξη. Παράλληλα, προαναγγέλλουν νέα κίνηση ενώπιον του ανακριτή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Πανταζή: «Επέστρεψε στο εργοστάσιο ο βασικός κατηγορούμενος»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο η κ. Πανταζή προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με την ίδια, ο βασικός κατηγορούμενος έχει επιστρέψει μετά την αποφυλάκισή του στο εργοστάσιο. «Είμαστε εδώ για τη Βάσω. Είμαστε εδώ γιατί δύο παιδιά μεγαλώνουν χωρίς τη μητέρα τους», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα ότι στο εργοστάσιο υπήρχε οσμή προπανίου και χαρακτήρισε «σκάνδαλο» την επιστροφή του ίδιου και συγκατηγορούμενής του στις εγκαταστάσεις, ενώ η ανακριτική διαδικασία παραμένει ανοιχτή. «Το πλέον συγκλονιστικό που θέλω να σας πω και να αποκαλύψω είναι ότι όχι απλώς ο κατηγορούμενος κυκλοφορεί ελεύθερος. Επέστρεψε στο εργοστάσιο και αυτός και η συγκατηγορούμενη, δηλαδή στον τόπο του εγκλήματος, ενώ η ανακριτική διαδικασία είναι ανοιχτή», δήλωσε.

Η κ. Πανταζή στάθηκε ακόμη στη θέση των εργαζομένων που έχουν ήδη καταθέσει στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι βασικοί μάρτυρες εξακολουθούν να διατηρούν εργασιακή σχέση με τον βασικό κατηγορούμενο. «Οι βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παλεύουν ακόμα για το μεροκάματο και έχουν καταθέσει την αλήθεια, εξακολουθούν να έχουν εργασιακή σχέση με τον βασικό κατηγορούμενο. Νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο πιο απλός νους τι συμβαίνει πλέον μέσα στο εργοστάσιο αυτό», σημείωσε.

Για την αποφυλάκιση δήλωσε ότι οι συνήγοροι θα ζητήσουν από τον Εισαγγελέα Εφετών την άσκηση έφεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο άνθρωπος αυτός πρέπει να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο, που είναι η φυλακή».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαφορετικό δικονομικό βήμα, το οποίο θα επιχειρηθεί μέσω της ανακριτικής διαδικασίας.

Πανταζόπουλος: ««Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κατηγορία, ιδίως υπό το φως νέων στοιχείων»

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κ. Δημοσθένης Πανταζόπουλος, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη και τον σύζυγό της, Απόστολο Καραγιάννη.

Ο κ. Πανταζόπουλος έκανε λόγο για νέα στοιχεία και για συνθήκες που, κατά την εκτίμησή του, λειτουργούν αποτρεπτικά για εργαζομένους οι οποίοι θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον ανακριτή και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν. «Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κατηγορία, ιδίως υπό το φως νέων στοιχείων τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα περιβάλλον δυσμενές «για να ανοίξουν στόματα και προκειμένου να μπορέσουν να καταφύγουν στον ανακριτή οι εργαζόμενοι του εργοστασίου και να δώσουν νέα στοιχεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορουμένου, για τον οποίο ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί κανονικότατα την εταιρεία και βρίσκεται στα καθήκοντά του από την πρώτη στιγμή της αποφυλάκισής του».

Στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε και ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, Απόστολος Καραγιάννης, με τους συνηγόρους της οικογένειας να δηλώνουν ότι η προσπάθεια συνεχίζεται τόσο για την ανατροπή της αποφυλάκισης όσο και για την περαιτέρω διερεύνηση της ποινικής ευθύνης μέσα από τα νέα στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, έχουν συγκεντρωθεί.