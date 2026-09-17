Γιώργος Μαζωνάκης: Μόνη της σε κελί στον Κορυδαλλό η γιατρός – Ανακάλεσε την απεργία πείνας ο παθολόγος

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Μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού κρατείται η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός έχει τοποθετηθεί στον χώρο όπου στεγάζεται το ιατρείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Πρόκειται για τμήμα των φυλακών στο οποίο, κατά το παρελθόν, έχουν κρατηθεί κυρίως γυναίκες καταδικασμένες για υποθέσεις παιδικής κακοποίησης. Ο σύζυγός της, γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, έχει μεταφερθεί στην Έκτη Πτέρυγα των ανδρικών φυλακών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι σωφρονιστικές αρχές επέλεξαν ξεχωριστούς χώρους κράτησης, με στόχο την ασφάλεια των δύο κατηγορουμένων και την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης. Στις φυλακές καταγράφεται ένταση μεταξύ κρατουμένων, καθώς ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε στο παρελθόν πραγματοποιήσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές.

Οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλλό το πρωί, με χρονική απόσταση περίπου μισής ώρας. Η μεταγωγή της γιατρού ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου κρατούνταν, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ ο σύζυγός της.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο γιατρός ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη ΓΑΔΑ και δήλωσε ότι θα σιτίζεται κανονικά.

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Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ τα σχετικά φυλακιστήρια εκδόθηκαν το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: στην έλλειψη της απαιτούμενης άδειας για τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στην καθυστέρηση που αποδίδεται στους δύο γιατρούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στην εκτίμηση ότι παρεμπόδισαν την έρευνα των Αρχών.

Παράλληλα, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι για την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

Η υπερασπιστική γραμμή και η απάντηση του ΕΚΑΒ

Η υπεράσπιση των δύο γιατρών αποδίδει μέρος της ευθύνης στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο στο ασθενοφόρο διακόπηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, μιλώντας στο ERTnews, ανέφερε ότι η κλήση που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο αφορούσε περιστατικό ανακοπής και, κατά συνέπεια, οι υπεύθυνοι του ιατρείου γνώριζαν ότι ο ασθενής είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ο κ. Παπαδήμας υποστήριξε ακόμη ότι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση δεν ξεκίνησε άμεσα από τους παριστάμενους, επισημαίνοντας ότι, εάν ο εγκέφαλος δεν οξυγονωθεί μέσα σε διάστημα 5 έως 7 λεπτών από την ανακοπή, προκαλείται εγκεφαλικός θάνατος.

Η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζεται, ενώ οι δύο γιατροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού.