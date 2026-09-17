Κρήτη: Εντοπίστηκαν 80 μετανάστες σε λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης

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Στον εντοπισμό 80 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο έπλεε στην περιοχή.

Στη συνέχεια, σκάφος της δύναμης της Frontex περισυνέλεξε τους 80 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, όπως ανέφερε το Λιμενικό.