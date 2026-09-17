Κρήτη: Εντοπίστηκαν 80 μετανάστες σε λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης

Οι Αρχές εντόπισαν 80 μετανάστες σε λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης. Τον εντοπισμό έκανε drone της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον εντοπισμό 80 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.
  • Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε φορτηγό πλοίο. Στη συνέχεια, σκάφος της δύναμης της Frontex περισυνέλεξε τους 80 μετανάστες.
  • Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

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Στον εντοπισμό 80 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο έπλεε στην περιοχή.

Στη συνέχεια, σκάφος της δύναμης της Frontex περισυνέλεξε τους 80 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, όπως ανέφερε το Λιμενικό.

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