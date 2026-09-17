Τεμπονέρας στον Realfm 97,8: Με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μία σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο – Αν έχουμε διερευνητική εντολή, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο

Για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε ο Τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας, σημειώνοντας ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, ενώ σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, ακόμη πάνω από ένα έτος.

«Άρα η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδους -όχι μόνο εργαζόμενοι στον επισιτισμό ή στον τουρισμό, αλλά και στις αγροτικές εργασίες, στον πολιτισμό, στην οικοδομή – έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας.

«Μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του στη Βουλή και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις, ότι δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Από το να ξεκατινιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί – από τη μία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντά η υπουργός Εργασίας, τα μισά στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης- ο καθ’ ύλην αρμόδιος, για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός» υπογράμμισε ο κ. Τεμπονέρας.

«Φαίνεται να υπάρχει μία κρυφή ατζέντα»

«Είμαστε καχύποπτοι γιατί το 2023 στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνονταν τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου τον χρόνο από τους επαγγελματίες και επιβλήθηκε εκ των υστερών. Λέμε λοιπόν ότι φαίνεται να υπάρχει -επειδή ακριβώς πολλά στελέχη στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη- μία κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο, που τι λέει πρακτικά για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα; Σε εμάς έγινε μία κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες, άρα λίγο-πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι; Ότι θα υφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός, ακριβώς γιατί απευθύνεται στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι οι οποίοι συγκρούονται» πρόσθεσε.

«Ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, για να είμαι δίκαιος, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δημόσιο. Αυτή είναι μια πρόταση που ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού προσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι στοιχίζονται πίσω του, στο ίδιο μήκος κύματος, αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα, να βγει άμεσα να ξεκαθαρίσει το θέμα, καθώς και ο ίδιος είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση, δήθεν, της εργασίας, λες κι αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας. Είναι πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική που υπάρχει, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, τις επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό μέσο βιοπορισμού, το οποίο θα μπορούν να έχουν τους χειμερινούς μήνες. Άρα, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά δείχνει ότι φαίνεται πως δεν υπάρχει ένα σχέδιο του κ. Μαρινάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη» συνέχισε ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Υπήρξε πολιτικό κενό – Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρούν την υπέρβαση»

Σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς φαίνεται ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δείχνουν να μην συνεννοούνται μεταξύ τους, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είπε: «Εδώ και περίπου τρία χρόνια, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως για λόγους πολιτικής και κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό συμφέρον, η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε.

Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό τα προηγούμενα τρία χρόνια. Ακριβώς λοιπόν, επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Η υπέρβαση κατά την άποψή μας συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με τρεις μήνες ζωή, έρχεται να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι δημοσκοπικά συγκεντρώνει ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή, ανέφερε: «Στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ καταγράφει μια σταθερά σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει ταλιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες».

Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες

«Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση, η οποία, αν γίνει θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε την μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένας δύσκολος στόχος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ επικεφαλής, μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες» πρόσθεσε ο κ. Τεμπονέρας.

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και τον κίνδυνο να υπάρξει τελικά μία σύγκρουση στον χώρο της κεντροαριστεράς, αντί για μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε: «Εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μία σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο, ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.

Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα αν υπάρχει μια σύγκρουση αυτή η ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείς τέλος εάν η όποια μετεκλογική συνεργασία της ΕΛΑΣ θα είναι με κόμματα του κεντροαριστερού χώρου, με δεδομένο ότι η προηγούμενη κυβερνητική συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα ήταν με ένα δεξιό κόμμα (ΑΝΕΛ), απάντησε: «Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς, έγινε σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια εμπειρία, η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα. Μας έχει κάνει και πιο έμπειρους και πιο έτοιμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος, περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου».