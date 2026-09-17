Συρίγος στον Realfm 97,8: Nομίζω ότι ο Ερντογάν επιθυμεί ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο – Μηδαμινή η πιθανότητα ακυβερνησίας στη χώρα μας

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις της Άγκυρας μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο» τόνισε ο κ. Συρίγος.

«Όχι απαραιτήτως, θερμό επεισόδιο» διευκρίνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση και έφερε ένα παράδειγμα. «Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια, είτε τηλεκοινωνικά, είτε ηλεκτρικά, στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία στέλνει ένα πολεμικό πλοίο σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα ότι είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δική μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου» είπε.

«Πρώτα απ’ όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτο το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι το καλώδιο οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνικό καλώδιο, που διασυνδέει τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι εκεί ακυρώνουμε εν τοις πράγμασι το τουρκολιβυκό μνημόνιο» υπογράμμισε ο κ. Συρίγος.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπάρχει τρόπος αν θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη; Η Κροατία με τη Σλοβενία που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους; Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία; Όχι, στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο» πρόσθεσε.

«Οι Τούρκοι είναι έξω φρενών με τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ»

Ο κ. Συρίγος υποστήριξε ότι οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Από ό,τι διαβάζω στα ΜΜΕ τους, λένε ότι, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ ισραηλινής κατασκευής, θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από ισραηλινά ραντάρ, πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν. Μην ξεχνάμε, το Κυπριακό ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της Ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα».

«Αλλά η πάγια θέση μας από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνας στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Γιατί από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφείς. Δηλαδή, θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της συνθήκης της Λωζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης των Παρισίων που μιλάνε για περιορισμούς, στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο» συμπλήρωσε ο κ. Συρίγος.

«Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα νερά»

Ερωτηθείς εάν ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση και εάν ήταν αποτελεσματικές πολιτικές τα «ήρεμα νερά» και η διακήρυξη των Αθηνών, ή απλώς διευκόλυναν την Τουρκία προκειμένου να βρει ξανά διαύλους επικοινωνίας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ανέφερε αρχικά: «Ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως Τουρκίας με τα Ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική, ο πόλεμος ειδικά στον Κόλπο -που δεν ήταν το αναμενόμενο – έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της».

«Από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974, όταν ο Καραμανλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι δεν πρέπει να συζητάμε, και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία, η οποία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε. Είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς, δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε, είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα νερά» συμπλήρωσε ο κ. Συρίγος.

Αναφορικά με την κριτική που ασκεί για την εξωτερική πολιτική τόσο ο Αντώνης Σαμαράς, όσο και ο Κώστας Καραμανλής, είπε ότι δεν μπορεί να κάνει δίκη προθέσεων γιατί έχει υπηρετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ενώ σχολίασε ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός, από το 1974 και μετά, που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μόνο μεταξύ 1982 και 1987 δεν συνομιλούσε, συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας τη μεγάλη εικόνα είπε ότι η «Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις» ενώ χαρακτήρισε εξοργιστικές τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. «Δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα, με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι την περίοδο των ήρεμων νερών, εμείς ξεκινήσαμε με 18 Rafale, τώρα έχουμε 24. Ξεκινήσαμε με 15 F16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμία φρεγάτα Belharra. Τώρα έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη.

Μπορέσαμε δηλαδή να αναστήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας που την προηγούμενη δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσης – δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα- δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα 21 μηνών, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλαιότερα έλεγαν στους Αμερικανούς που παρενέβαιναν, ότι δεν μπορούμε γιατί είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει» τόνισε ο Άγγελος Συρίγος.

Τι είπε για τις δηλώσεις Φλωρίδη

Τέλος, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη που είχε πει ότι «αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι», είπε: «Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας συνεργάστηκε με τον Καμμένο και η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με την ενιαία Αριστερά υπό τον Συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση, για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι».

«Το 1955, τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάγος, τότε Πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν οι διεθνείς θέσεις της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σημίτης, πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτες χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας δύο μέρες πριν από τις εκλογές του Μαΐου βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρξε. Εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι στη χώρα μας η πιθανότητα ακυβερνησίας είναι μηδαμινή» κατέληξε ο κ. Συρίγος.