Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας: Είναι επίσημο, παρατείνεται η προθεσμία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1187/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Νωρίτερα ρεπορτάζ του enikonomia.gr μετέδιδε ότι αναμενόταν να δοθεί παράταση της υλοποίησης του μέτρου μέχρι αρχές καλοκαιριού.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Ο αρχικός προγραμματισμός

Υπενθυμίζεται πως, ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε πως, το εν λόγω μέτρο θα ίσχυε υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου του 2026 και η ΠΟΜΙΔΑ ζητούσε να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς του μέτρου επί τουλάχιστον 6 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ. Ουσιαστικά δίνεται μεγαλύτερη παράταση από αυτή που ζητούσε η Ομοσπονδία.

Σημειώνεται δε, πως το μέτρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Και αυτό διότι, στο ΜΙΔΑ θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων θα εισπράττονται τα ενοίκια. Συνεπώς, εάν δεν καταγράφονται λογαριασμοί, τότε δεν θα γίνονται οι διασταυρώσεις με αποτελεσματικό τρόπο για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιούνται.