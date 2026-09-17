Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας: Είναι επίσημο, παρατείνεται η προθεσμία

Η υποχρέωση καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού μετατίθεται επίσημα για την 1η Ιουλίου 2027, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του συστήματος διασταύρωσης δεδομένων και την προσαρμογή ιδιοκτητών και ενοικιαστών, καθώς το μέτρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1187/2026.
  • Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.
  • Το μέτρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με την απόφαση  Α. 1187/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

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Νωρίτερα ρεπορτάζ του enikonomia.gr μετέδιδε ότι αναμενόταν να δοθεί παράταση της υλοποίησης του μέτρου μέχρι αρχές καλοκαιριού.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

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Ο αρχικός προγραμματισμός

Υπενθυμίζεται πως, ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε πως, το εν λόγω μέτρο θα ίσχυε υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου του 2026 και η ΠΟΜΙΔΑ ζητούσε να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς του μέτρου επί τουλάχιστον 6 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ. Ουσιαστικά δίνεται μεγαλύτερη παράταση από αυτή που ζητούσε η Ομοσπονδία.

Σημειώνεται δε, πως το μέτρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει.

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Και αυτό διότι, στο ΜΙΔΑ θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων θα εισπράττονται τα ενοίκια. Συνεπώς, εάν δεν καταγράφονται λογαριασμοί, τότε δεν θα γίνονται οι διασταυρώσεις με αποτελεσματικό τρόπο για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιούνται.

 

 

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