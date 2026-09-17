Ενεργειακή κρίση: Κοντά στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, στα 2,15 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, στα 2 ευρώ… το πετρέλαιο θέρμανσης

Η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2,20 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης τα 2,15 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης τα 2 ευρώ, καθώς ο αγωγός East-West παραμένει εκτός λειτουργίας για 7η ημέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την ακύρωση ή μετάθεση παραδόσεων αργού πετρελαίου από τη Saudi Aramco προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια και μια κρίση στη Μέση Ανατολή, διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ, το οποίο βρίσκεται στα 105 δολάρια το βαρέλι.

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Oικονομία

βενζίνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αγωγός East-West παραμένει εκτός λειτουργίας για 7η ημέρα, μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ.
  • Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια, εντείνοντας την ενεργειακή αβεβαιότητα.
  • Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, οι αυξήσεις στα καύσιμα συνεχίζονται, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον αγωγό East-West να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 7η ημέρα, μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σημειώνεται ότι από τον αγωγό East-West διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για την βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο φαίνεται πως ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Με αυτά τα δεδομένα και μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης  συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται στα 105 δολάρια το βαρέλι.

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