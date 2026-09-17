Ενεργειακή κρίση: Κοντά στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, στα 2,15 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, στα 2 ευρώ… το πετρέλαιο θέρμανσης

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Με τον αγωγό East-West να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 7η ημέρα, μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σημειώνεται ότι από τον αγωγό East-West διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για την βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο φαίνεται πως ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Με αυτά τα δεδομένα και μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται στα 105 δολάρια το βαρέλι.

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