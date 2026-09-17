Σάκης Ρουβάς για Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της ψυχής του, και σε μένα θα λείψει» – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή σε συναυλία του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στα social media από τη συναυλία του Σάκη Ρουβά στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε φορτισμένος για τον τραγουδιστή, με τον οποίο ήταν και φίλοι.

«Με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πάρα πολύ σπουδαίες στιγμές, όχι τόσο πάνω στη σκηνή όσο κάτω από τη σκηνή. Εκεί είδα πραγματικά το μεγαλείο της καρδιάς του, της ψυχής του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του και, πρέπει να σας πω, το μεγαλείο της σκέψης του. Και σε εμένα θα λείψει», ανέφερε ο Σάκης Ρουβάς.

«Η απώλεια ενός μεγάλου φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας, πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής. Ξεκινήσαμε μαζί το 1991, στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, και είχαμε μια παράλληλη πορεία. Πιο πολύ, όμως, πιστεύω ότι θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο», πρόσθεσε.

Μετά την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να τον τιμήσει και μουσικά, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με την πορεία του αείμνηστου τραγουδιστή.

Δείτε το βίντεο: