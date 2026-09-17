Έφη Ρασσιά: Από τη «Βάλια» του «Καφέ της Χαράς» στο ρεπορτάζ του Mega

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η μικρή Βάλια από το «Καφέ της Χαράς» θα επέστρεφε χρόνια αργότερα στις τηλεοπτικές οθόνες από ένα εντελώς διαφορετικό πόστο;

Η Έφη Ρασσιά, ανηψιά του Χάρη Ρώμα, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της κόρης της Χαράς Χάσκα στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, έχει πλέον αφήσει πίσω της τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρόλο και έχει κάνει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Σήμερα εργάζεται ως ρεπόρτερ στο MEGA, έχοντας αναλάβει την κάλυψη της επικαιρότητας. Μάλιστα, πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, πραγματοποιώντας ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: