Γαβαλάς για Μαζωνάκη: Δόλωμα σπάνιο ήταν ο Γιώργος, να δούμε τώρα ποιος θα απολαύσει την ψαριά του

Ο Λάκης Γαβαλάς δεν άφησε ασχολίαστες τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και δη μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι έπειτα από μια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περίπου 17 ώρες. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, προχώρησε σε μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Η είδηση ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ τού έφερε στο μυαλό τη δική του περιπέτεια το 2011, όταν είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο και είχε παραμείνει εκεί μαζί με την αδελφή του, Νότα.

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου, Νότα, το 2011. Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας, σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου…

Άρα, η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει… Άραγε, μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα; Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών…

Άλλωστε, το θέμα αυτό θα αναλυθεί και θα βγουν αρκετά στοιχεία της πορείας της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και οι συμπεριφορές, οι εύνοιες, οι πιέσεις, οι βοήθειες, οι προτροπές, οι απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του… ΔΟΛΩΜΑ ΣΠΑΝΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ… Να δούμε, όμως, τώρα ποιος θα απολαύσει την… ψαριά του» έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς.