Βασιλιάς Κάρολος: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα» φέρεται να είπε για την πριγκίπισσα Νταϊάνα – Τι αποκαλύπτει ο αδελφός της

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Μια βαριά καταγγελία για τον βασιλιά Κάρολο διατυπώνει ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κόμης Σπένσερ, στο νέο βιβλίο του. Υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, το 1997, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας του είπε πως «θα την ξεχάσουμε σύντομα», κατά τη διάρκεια έντονης διαφωνίας για το εάν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρό της. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απορρίπτει έντονα τον ισχυρισμό.

Η καταγγελία περιλαμβάνεται στο επερχόμενο βιβλίο του κόμη Σπένσερ, «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στη βασιλική οικογένεια.

Το BBC διευκρινίζει ότι δεν έχει δει ολόκληρο το βιβλίο.

Η διαφωνία για τον Ουίλιαμ και τον Χάρι

Στο πρώτο απόσπασμα του βιβλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο κόμης Σπένσερ γράφει ότι ενημερώθηκε από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Παλατιού πως οι δύο γιοι της Νταϊάνα, ο 15χρονος τότε Ουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι, επρόκειτο να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους.

Ο ίδιος διαφώνησε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η αδελφή του δεν θα ήθελε τα παιδιά της να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στη νεκρώσιμη πομπή.

Όπως ισχυρίζεται, λίγο αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Κάρολο.

«Ξέσπασε στο τηλέφωνο»

Ο κόμης Σπένσερ περιγράφει μια εξαιρετικά φορτισμένη συνομιλία.

«Εξαπέλυσε στο τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα συσσωρευμένη περιφρόνηση για την Νταϊάνα και φρίκη για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από τον θάνατό της», γράφει.

Στη συνέχεια αποδίδει στον τότε πρίγκιπα Κάρολο τη φράση: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Πρόκειται για ισχυρισμό του Σπένσερ, ο οποίος αμφισβητείται έντονα από το Παλάτι.

Η αιχμηρή απάντηση του Μπάκιγχαμ

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι, κατά κανόνα, η βασιλική οικογένεια δεν σχολιάζει βιβλία.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα έχει κατά νου ότι ο πόνος από την απώλεια ενός αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Η τοποθέτηση αποτελεί σαφή αμφισβήτηση της εκδοχής που παρουσιάζει ο κόμης Σπένσερ.

Η κηδεία που σημάδεψε τον Ουίλιαμ και τον Χάρι

Ο θάνατος της Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 είχε προκαλέσει τεράστιο κύμα θλίψης στη Βρετανία και διεθνώς.

Την ίδια περίοδο, η βασιλική οικογένεια δεχόταν σφοδρή κριτική επειδή πολλοί θεωρούσαν ότι δεν είχε αντιδράσει με την απαιτούμενη συναισθηματική ανταπόκριση στη δημόσια θλίψη.

Στην κηδεία, οι νεαροί τότε Ουίλιαμ και Χάρι περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους μαζί με τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον κόμη Σπένσερ.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το 2017 είχε πει ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να καλείται να κάνει κάτι τέτοιο. Αργότερα, μιλώντας στο BBC, είχε διευκρινίσει ότι δεν μπορούσε να πει εάν η απόφαση ήταν σωστή ή λανθασμένη, αλλά κοιτάζοντας πίσω αισθανόταν χαρούμενος που είχε συμμετάσχει εκείνη την ημέρα.

Το βιβλίο ανοίγει ξανά μια από τις πιο επώδυνες περιόδους της βασιλικής οικογένειας

Ο κόμης Σπένσερ είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και στην ίδια την κηδεία της αδελφής του, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία που είχε εκληφθεί ως αιχμή κατά του τρόπου με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί η Νταϊάνα.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το νέο του βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τις εντάσεις εκείνων των ημερών και ειδικά τις διαφωνίες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι δύο γιοι της.

Το βιβλίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα καθώς νωρίτερα την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης εκλάπησαν από φορτηγό στην Ολλανδία, ενώ μεταφέρονταν από το τυπογραφείο προς την αποθήκη του εκδότη.