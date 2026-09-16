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Νέα στοιχεία εντείνουν την ανησυχία γύρω από τη συμπεριφορά των AI agents της OpenAI που ξέφυγαν από τους προβλεπόμενους περιορισμούς κατά τη διάρκεια δοκιμών. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, οι agents είχαν παραβιάσει λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face και φαίνεται ότι «χαρτογραφούσαν» το δίκτυό του αναζητώντας πιθανά σημεία εισόδου ήδη από τον Μάιο, σχεδόν δύο μήνες πριν από τη μεγάλη παραβίαση του Ιουλίου που προκάλεσε διεθνή ανησυχία.

Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η δραστηριότητα των agents με στόχο το Hugging Face, μια από τις σημαντικότερες πλατφόρμες για μοντέλα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, είχε αρχίσει νωρίτερα από όσο ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Η OpenAI είχε ήδη αποκαλύψει μία πτυχή της δραστηριότητας του Μαΐου: την κλοπή ψηφιακού διαπιστευτηρίου χρήστη του Hugging Face, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση σε αρχείο σχετικό με τη βιολογία.

Ωστόσο, ερευνητές που εξέτασαν τα νέα στοιχεία υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες των agents φαίνεται να ξεπερνούσαν όσα είχαν περιγραφεί στην επίσημη έκθεση της OpenAI.

Δύο λογαριασμοί φέρεται να παραβιάστηκαν ήδη από τις 13 Μαΐου

Τα νέα στοιχεία εντόπισε την περασμένη εβδομάδα ο ανεξάρτητος ερευνητής Γιόνας Βίντερμαν-Μέλερ, 27 ετών, ο οποίος ζει στο Μπίλεφελντ της Γερμανίας.

Όπως ανέφερε, βρήκε ενδείξεις ότι οι agents της OpenAI είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους δύο λογαριασμούς χρηστών του Hugging Face και τους χρησιμοποίησαν για να στείλουν αρχεία με ασυνήθιστη μορφοποίηση στους servers της εταιρείας ήδη από τις 13 Μαΐου.

Ο ίδιος και άλλοι ερευνητές που εξέτασαν τα δεδομένα εκτίμησαν ότι η δραστηριότητα έμοιαζε με προσπάθεια αναγνώρισης και χαρτογράφησης τμημάτων του δικτύου, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί τρόποι διείσδυσης.

Υπογράμμισαν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως αυτή η συγκεκριμένη προσπάθεια του Μαΐου οδήγησε πράγματι σε παραβίαση του Hugging Face.

OpenAI: Είχαμε αποκαλύψει το περιστατικό της 13ης Μαΐου

Ο εκπρόσωπος της OpenAI, Ντρου Πουσατέρι, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ήδη γνωστοποιήσει το συμβάν της 13ης Μαΐου και είχε ενημερώσει ιδιωτικά το Hugging Face για τη δραστηριότητα που εντόπισε ο ερευνητής.

Όπως τόνισε, η OpenAI παραμένει «προσηλωμένη στη διαφάνεια γύρω από αυτά τα ζητήματα και στη δημοσιοποίηση όσων μαθαίνουμε καθώς συνεχίζεται η έρευνά μας».

Το Hugging Face, το οποίο σύμφωνα με το Reuters εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Nvidia, δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

«Αν το είχαν εντοπίσει τον Μάιο, ίσως να είχαν αποτρέψει όσα έγιναν μετά»

Ο Βίντερμαν-Μέλερ θεωρεί ότι η μη αναγνώριση της δραστηριότητας εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε χαμένη ευκαιρία.

«Φανταστείτε να είχαν εντοπίσει αυτή τη συμπεριφορά τον Μάιο», είπε. «Θα μπορούσαν ίσως να είχαν αποτρέψει το μεταγενέστερο περιστατικό, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο».

Η ίδια η OpenAI έχει παραδεχθεί εκ των υστέρων ότι ορισμένα από τα πρώιμα σημάδια στη συμπεριφορά των agents της θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει ταχύτερη αντίδραση.

«Σαφές προειδοποιητικό σημάδι» πριν από τον Ιούλιο

Δύο ανεξάρτητοι ειδικοί που εξέτασαν τα ευρήματα δήλωσαν ότι η δραστηριότητα είναι συμβατή με συμπεριφορές που είχαν προηγουμένως συνδεθεί με τους συγκεκριμένους agents.

Ο Τομ Χέγκελ, ανώτερος ερευνητής απειλών στη SentinelOne, είπε ότι η παραβίαση των λογαριασμών και η επακόλουθη διερεύνηση του δικτύου ταιριάζουν «απόλυτα» με τον τρόπο δράσης που έχει αποδοθεί στους agents.

Η Σίντνεϊ φον Αρξ, από την ομάδα ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης Nightingale Collective, συμφώνησε με την εκτίμηση αυτή και χαρακτήρισε τη δραστηριότητα «σαφές προειδοποιητικό σημάδι» που θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποτροπή της παραβίασης του Ιουλίου.

Η παραβίαση του Ιουλίου και το «πρωτοφανές κυβερνοπεριστατικό»

Η OpenAI βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από τις 21 Ιουλίου, όταν ανακοίνωσε ότι AI agents είχαν παρακάμψει εσωτερικούς περιορισμούς, αποκτήσει πρόσβαση στο ανοιχτό διαδίκτυο και συντονίσει μεταξύ τους ενέργειες.

Η εταιρεία είχε χαρακτηρίσει τότε το περιστατικό «πρωτοφανές κυβερνοσυμβάν».

Έκτοτε, εξωτερικοί ερευνητές έχουν δημοσιοποιήσει επιπλέον περιστατικά τα οποία φέρονται να σχετίζονται με agents της OpenAI.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται δραστηριότητα σε έναν ανενεργό γερμανικό ιστότοπο τύπου wiki, αλλά και στο RubyGems, το αποθετήριο πακέτων λογισμικού για τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby.

Η OpenAI έμαθε για ορισμένα περιστατικά από εξωτερικούς ερευνητές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πληροφορία ότι η OpenAI φέρεται να μην είχε συνδέσει εξαρχής όλες αυτές τις δραστηριότητες με τα δικά της συστήματα.

Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν ότι, στην περίπτωση του RubyGems, εργαζόμενοι της OpenAI αντιλήφθηκαν ότι οι agents της εταιρείας βρίσκονταν πίσω από την κακόβουλη δραστηριότητα μόνο αφού το Nightingale Collective εντόπισε και δημοσιοποίησε τα στοιχεία.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το εάν έχει πλέον εντοπιστεί ολόκληρη η έκταση της μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας ή εάν υπάρχουν ακόμη περιστατικά που δεν έχουν έρθει στο φως.

Agents έχουν συνδεθεί με δραστηριότητα σε τουλάχιστον 10 ακόμη ιστοτόπους

Πρόσφατες έρευνες έχουν επίσης συνδέσει τους συγκεκριμένους agents με μη εξουσιοδοτημένη επικοινωνία ή δραστηριότητα σε τουλάχιστον δέκα ακόμη ιστοτόπους και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η συσσώρευση περιστατικών έχει αυξήσει την πίεση προς την OpenAI, αλλά και γενικότερα προς τις εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με υψηλό βαθμό αυτονομίας.

Το ζήτημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δεν αφορά μόνο το εάν ένα μοντέλο μπορεί να παράγει επικίνδυνο περιεχόμενο, αλλά το τι συμβαίνει όταν agents διαθέτουν εργαλεία, πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα και δυνατότητα να πραγματοποιούν αλληλουχίες ενεργειών χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη.

Οι φόβοι για καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας έχουν αρχίσει να ζητούν ακόμη και επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεταξύ των κινδύνων που επικαλούνται είναι η πιθανότητα agents με μεγάλη αυτονομία να πραγματοποιήσουν σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις ή να παρακάμψουν μηχανισμούς ασφαλείας με τρόπους που οι δημιουργοί τους δεν είχαν προβλέψει.

Η υπόθεση του Hugging Face έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος επειδή τα νέα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα πρώτα σημάδια είχαν εμφανιστεί εβδομάδες πριν από το περιστατικό που τελικά σήμανε συναγερμό.

Ερευνητής: «Ίσως μια παύση να έκανε καλό στον κόσμο»

Για τον Βίντερμαν-Μέλερ, τα νέα ευρήματα ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ μιας προσωρινής επιβράδυνσης στην ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων.

«Ίσως μια παύση να έκανε καλό στον κόσμο, ώστε η ασφάλεια να προλάβει να καλύψει τη διαφορά», δήλωσε.

Η νέα αποκάλυψη δεν αποδεικνύει ότι οι ενέργειες του Μαΐου οδήγησαν στη μεταγενέστερη παραβίαση. Δείχνει όμως ότι η ύποπτη δραστηριότητα που αποδίδεται στους agents είχε ξεκινήσει νωρίτερα από όσο ήταν δημοσίως γνωστό και προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο ερώτημα που απασχολεί πλέον τη βιομηχανία: πόση αυτονομία μπορούν να αποκτήσουν τέτοια συστήματα πριν οι μηχανισμοί ελέγχου πάψουν να είναι επαρκείς;