Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. – Τι λένε οι πολίτες για τα προγράμματα των κομμάτων

Προβάδισμα 12,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στην 2η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 25,7%, η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%, η Ελληνική Λύση 6,1%, το ΚΚΕ 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 4%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,1%, η Νίκη 0,9%, η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4%, ενώ στο 16,9% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 12,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%.

Η παράσταση νίκης:

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