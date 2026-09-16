Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. – Τι λένε οι πολίτες για τα προγράμματα των κομμάτων

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Κάλπη
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προβάδισμα 12,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στην 2η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 25,7%, η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%, η Ελληνική Λύση 6,1%, το ΚΚΕ 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 4%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,1%, η Νίκη 0,9%, η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4%, ενώ στο 16,9% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 12,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,3%, το ΜέΡΑ25 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll

 

Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll

Η παράσταση νίκης:

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll Δημοσκόπηση Opinion Poll

 

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Η ταυτότητα της έρευνας:

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ