Πατούλης στον ΑΝΤ1: «Μία φορά που πήγαμε στο ιατρείο στο Κολωνάκι δεν μας άνοιξαν – Τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, και αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι επιτροπές του ΙΣΑ στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και για την κατεπείγουσα έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του συλλόγου που διέταξε η Εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να ερευνηθούν:

εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο.

ποιες ενέργειες έχει πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δεδομένου ότι από το 2023 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν σε συνέδρια.

εάν την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτως.

Πατούλης: «Οι πρώτοι έλεγχοι γίνονται με ραντεβού»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τόνισε πως ο ΙΣΑ είναι πρόθυμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα. «Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό και θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, και θεωρώ ότι ο ΙΣΑ έκανε και κάνει ένα τεράστιο έργο» τόνισε. Ο κ. Πατούλης εστίασε στο πλήθος των ιατρείων και τις υπάρχουσες ελλείψεις ώστε να υπάρξει πλήρης διερεύνησης σε ιατρεία που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ελεγκτές.

«Ο ΙΣΑ με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του συλλόγου πήγαν τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τις πρώτες φορές που πηγαίνουν οι επιτροπές για την άδεια ενός ιατρείου, αυτό γίνεται με ραντεβού. Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο του Κολωνακίου έγινε το 2013. Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 2024 και ακόμη δύο το 2025 και ήταν να γίνει ακόμη ένας το 2026» δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

«Να μπούμε από το μπαλκόνι;»

«Τις περισσότερες φορές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Τη μία φορά που πήγαμε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μας άνοιξαν. Οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν είναι διωκτικές αρχές, δεν είναι το ΣΔΟΕ ή η ανεξάρτητη αρχή, που έχουν εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος του ΙΣΑ και δύο γιατροί. Αν δεν ανοίγουν, τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;» διερωτήθηκε στη συνέχεια ο κ. Πατούλης

Για το “πώς κανείς από τους ελεγκτές δεν είδε τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο;”, ο κ. Πατούλης απάντησε: «Το μηχάνημα είχε ρόδες. Να ανοίξουν τα ντουλάπια οι ελεγκτές;».

«Αυτό είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει ο ΙΣΑ, που δίνει την άδεια λειτουργείας. Ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος σε τόσο μεγάλες δομές είναι πλημμελείς σαν πολιτεία» συμπλήρωσε.

Για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023, ο κ, Πατούλης είπε: «Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο».