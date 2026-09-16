Ψέριμος: Εντοπίστηκαν 13 αλλοδαποί – Είχαν πληρώσει 7.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα

Δεκατρείς αλλοδαποί, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι, εντοπίστηκαν στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, αφού είχαν αποβιβαστεί από ταχύπλοο σκάφος που ξεκίνησε από το Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλύμνου και δήλωσαν ότι είχαν καταβάλει 7.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα Τετάρτη το πρωί εντοπίστηκαν 13 αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικοι, στις βόρειες ακτές της Ψερίμου.
  • Οι αλλοδαποί δήλωσαν ότι είχαν ξεκινήσει από την περιοχή Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας και ότι ο κυβερνήτης τους αποβίβασε στην Ψέριμο, αναχωρώντας προς τις τουρκικές ακτές.
  • Κατά δήλωσή τους, ο καθένας είχε καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκαν 13 αλλοδαποί στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, μετά την ενημέρωση που έλαβε η Λιμενική Αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφους στην περιοχή.

Στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο εντόπισε τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικους. Οι 13 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες αρχές, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες από την περιοχή Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας. Όπως ανέφεραν, ο κυβερνήτης του ταχύπλοου τους αποβίβασε στην Ψέριμο και στη συνέχεια αναχώρησε με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές.

Κατά δήλωσή τους, ο καθένας είχε καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

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