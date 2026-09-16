Σαράκης στον ΑΝΤ1: «Ιατρείο στη Θεσσαλονίκη έκλεισε 8 φορές και άνοιξε 9 – Υπάρχουν περιπτώσεις θανάτων σε επεμβάσεις»

Σε ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες και αποκαλύψεις προχώρησε ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης. Ο γιατρός ανέφερε ότι ιατρείο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ελέγχθηκε και έκλεισε, αλλά άνοιξε ξανά και ξανά αλλάζοντας απλώς όνομα.

Ο κ. Σαράκης εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ότι αυτό είναι πολύ γνωστό και έχει βγει στη δημοσιότητα.

«Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό. Έξι, οκτώ και εννιά φορές» είπε και συνέχισε: «Γνωρίζουν πολύ καλά τους νόμους, έχουν πολύ καλούς δικηγόρους εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, αλλάζουν ένα κόμμα στην επωνυμία της εταιρείας και έτσι αρχίζουν πάλι από την αρχή. Όταν μάλιστα δεν είναι γιατροί αυτοί που έχουν την επιχείρηση ώστε να υποστούν κάποιες κυρώσεις, μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει κάποια άλλη αρχή που μπορεί να τους σταματήσει».

«Στον χώρο της αισθητικής ιατρικής υπάρχουν πολλές απάτες πασπαλισμένες με πολύ χρυσόσκονη. Είναι τόσες πολλές που δεν θα προλάβαιναν οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας να τις αποκαλύψουν και να τις βρουν» τόνισε.

«Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμη βλάβη»

Μάλιστα αποκάλυψε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι, ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμες βλάβες, σε επεμβάσεις.

«Έχουν γίνει ρεπορτάζ για περιπτώσεις θανάτων σε επεμβάσεις σε ιατρεία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κι ακόμα αναμένεται, εδώ και τρία χρόνια, το ιατροδικαστικό πόρισμα. Ώστε να προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Η λύση είναι απλή. Θα πρέπει οι κανόνες της ιατρικής να γίνουν νόμοι του κράτους. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και να ανασυσταθεί το σώμα επιθεωρητών».