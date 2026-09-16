Σαράκης στον ΑΝΤ1: «Ιατρείο στη Θεσσαλονίκη έκλεισε 8 φορές και άνοιξε 9 – Υπάρχουν περιπτώσεις θανάτων σε επεμβάσεις»

Ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα, αλλάζοντας επωνυμία οκτώ φορές, εκμεταλλευόμενο κενά της νομοθεσίας. Τόνισε ότι υπάρχουν πολλές απάτες στην αισθητική ιατρική, με περιπτώσεις ασθενών που έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμες βλάβες σε επεμβάσεις, και πρότεινε τη μετατροπή των ιατρικών κανόνων σε νόμους του κράτους για λύση

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΣΑΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις, αναφέροντας ότι ιατρείο στη Θεσσαλονίκη ελέγχθηκε και έκλεισε, αλλά άνοιγε ξανά και ξανά αλλάζοντας απλώς όνομα, συνολικά οκτώ φορές.
  • Ο γιατρός τόνισε ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, αλλάζοντας την επωνυμία της εταιρείας, ενώ «στον χώρο της αισθητικής ιατρικής υπάρχουν πολλές απάτες πασπαλισμένες με πολύ χρυσόσκονη».
  • Αποκάλυψε επίσης ότι «υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμη βλάβη» σε επεμβάσεις, με ιατροδικαστικά πορίσματα να αναμένονται ακόμα και μετά από τρία χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες και αποκαλύψεις προχώρησε ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης. Ο γιατρός ανέφερε ότι ιατρείο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ελέγχθηκε και έκλεισε, αλλά άνοιξε ξανά και ξανά αλλάζοντας απλώς όνομα.

Ο κ. Σαράκης εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ότι αυτό είναι πολύ γνωστό και έχει βγει στη δημοσιότητα.

«Κάθε φορά που συνέβαινε αυτό. Έξι, οκτώ και εννιά φορές» είπε και συνέχισε: «Γνωρίζουν πολύ καλά τους νόμους, έχουν πολύ καλούς δικηγόρους εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, αλλάζουν ένα κόμμα στην επωνυμία της εταιρείας και έτσι αρχίζουν πάλι από την αρχή. Όταν μάλιστα δεν είναι γιατροί αυτοί που έχουν την επιχείρηση ώστε να υποστούν κάποιες κυρώσεις, μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει κάποια άλλη αρχή που μπορεί να τους σταματήσει».

«Στον χώρο της αισθητικής ιατρικής υπάρχουν πολλές απάτες πασπαλισμένες με πολύ χρυσόσκονη. Είναι τόσες πολλές που δεν θα προλάβαιναν οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας να τις αποκαλύψουν και να τις βρουν» τόνισε.

«Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμη βλάβη»

Μάλιστα αποκάλυψε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι, ασθενείς έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν μόνιμες βλάβες, σε επεμβάσεις.

«Έχουν γίνει ρεπορτάζ για περιπτώσεις θανάτων σε επεμβάσεις σε ιατρεία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κι ακόμα αναμένεται, εδώ και τρία χρόνια, το ιατροδικαστικό πόρισμα. Ώστε να προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Η λύση είναι απλή. Θα πρέπει οι κανόνες της ιατρικής να γίνουν νόμοι του κράτους. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί και να ανασυσταθεί το σώμα επιθεωρητών».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ