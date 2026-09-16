ΗΠΑ: Κατηγορίες σε πέντε άτομα για φερόμενα σχέδια δολοφονιών συμμάχων της Ουκρανίας – Έδιναν αμοιβές έως 40.000 δολάρια

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Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν πέντε άνδρες που φέρονται να συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι συμμετείχαν σε δίκτυο το οποίο στρατολογούσε ανθρώπους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για παρακολουθήσεις, επιθέσεις και δολοφονίες προσώπων που θεωρούνταν αντίπαλοι της Μόσχας ή σύμμαχοι της Ουκρανίας. Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προσφέρθηκαν έως και 40.000 δολάρια για τη δολοφονία Ρώσου αντιφρονούντα στις ΗΠΑ.

Οι πέντε κατηγορούμενοι παραμένουν ασύλληπτοι και δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι και οι πέντε κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως 20 ετών. Τρεις από αυτούς αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό δολοφονία επί πληρωμή, με ανώτατη ποινή τα 10 χρόνια.

Πατέρας και γιος στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο 63χρονος Γιούρι Χραμέεφ και ο 27χρονος γιος του, Κίριλ Χραμέεφ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο πατέρας είναι πρώην συνταγματάρχης των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ ο γιος του υπηρετεί στην FSB, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο τρίτος άνδρας που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν υψηλόβαθμο μέλος του δικτύου είναι ο 35χρονος Κουβανός Οέμις Ρομαγκόσα Ντουρούτι, ο οποίος ζει στη Ρωσία και φέρεται να συντόνιζε επιθέσεις και μετακινήσεις για λογαριασμό του δικτύου.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι ο 35χρονος Γιαϊντέλ Ντελγάδο Σουάρες, επίσης Κουβανός, και ο 22χρονος Άνχελ Εδουάρδο Κάστρο από τη Βενεζουέλα.

40.000 δολάρια για να «εξαφανίσει» Ρώσο αντιφρονούντα

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σουάρες και ο Κάστρο επιχείρησαν να στρατολογήσουν ανθρώπους που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν και τελικά να δολοφονήσουν έναν επιφανή Ρώσο αντιφρονούντα.

Ένα από τα πρόσωπα που στρατολογήθηκαν φέρεται να έλαβε οδηγίες να μεταβεί σε δύο τοποθεσίες που συνδέονταν με τον στόχο και να πραγματοποιήσει παρακολούθηση.

Για αυτή την αποστολή προσφέρθηκαν 1.000 έως 1.500 δολάρια, αναφέρει το BBC.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, του προσφέρθηκαν επιπλέον 40.000 δολάρια εάν μπορούσε να «εξαλείψει» τον αντιφρονούντα.

Το πρόσωπο αυτό δεν προχώρησε στη δολοφονία και, κατά το κατηγορητήριο, ο Σουάρες επιχείρησε στη συνέχεια να στρατολογήσει και άλλα άτομα στις ΗΠΑ.

25.000 δολάρια για δολοφονία στη Λιθουανία

Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν και δεύτερο σχέδιο, αυτή τη φορά με στόχο άτομο στη Λιθουανία.

Το 2025, ο Κίριλ Χραμέεφ φέρεται να στρατολόγησε Αμερικανό πολίτη προκειμένου να παρακολουθήσει και να δολοφονήσει άνθρωπο που, όπως φέρεται να είπε, «έλεγε ψέματα για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γιούρι Χραμέεφ προσέφερε στον υποψήφιο εκτελεστή περίπου 25.000 δολάρια για να σκοτώσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο κατηγορούσε ότι «ρίχνει λάσπη στη χώρα μου» και «διαστρεβλώνει την ιστορία».

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι του πρότεινε ακόμη και πιθανούς τρόπους επίθεσης, ενώ όταν εκείνος αρνήθηκε, του προσέφερε «ευκολότερες δουλειές», όπως εμπρησμούς αποθηκών ή ηλεκτρικών υποσταθμών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Χραμέεφ φέρεται να εξήγησε ότι ο σκοπός ήταν να πληγούν «όλες οι χώρες που βοηθούν την Ουκρανία».

Κατηγορίες και για επιθέσεις στην Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η δράση του δικτύου δεν περιοριζόταν σε σχέδια δολοφονιών.

Ο Ρομαγκόσα Ντουρούτι φέρεται να είχε οργανώσει ταξίδια και υλικοτεχνική υποστήριξη για επιθέσεις στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων στην Πράγα το 2024 και στη Λιθουανία λίγους μήνες αργότερα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι το δίκτυο επιχείρησε να οργανώσει επιθέσεις εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν ή θεωρούνται ότι υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Συνωμότησαν για να εκφοβίσουν, να απειλήσουν ή να δολοφονήσουν»

Ο αξιωματούχος του FBI Τζέιμς Μπάρνακλ δήλωσε ότι η ομάδα φέρεται να «συνωμότησε για να εκφοβίσει, να απειλήσει ή να δολοφονήσει ανθρώπους σε αμερικανικό έδαφος και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, ανέφερε ότι καθήκον των αμερικανικών αρχών είναι να εμποδίσουν τους αντιπάλους της χώρας «να εξαπολύσουν βία και τρόμο σε αμερικανικό έδαφος».

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο απέρριψε το ενδεχόμενο να σχολιάσει επί της ουσίας τις αμερικανικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θα τοποθετηθεί όταν δει «αξιόπιστες αποδείξεις» ή «χειροπιαστά γεγονότα».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι το κατηγορητήριο περιέχει ισχυρισμούς που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί δικαστικά και ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους.