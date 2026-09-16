Νέα αιματοχυσία στην Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο – Τουλάχιστον 9 νεκροί σε νέες επιθέσεις

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο, με το βαρύτερο πλήγμα να καταγράφεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό λεωφορείο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους επί τόπου και τραυματίζοντας τουλάχιστον επτά.

Η επίθεση στο λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή Νικόπολ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ.

«Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε τη Ρωσία να πλήττει πολιτικά μέσα μεταφοράς. Άνθρωποι που απλώς πήγαιναν στις δουλειές τους σκοτώνονται και τραυματίζονται», δήλωσε ο Ουκρανός επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ντμίτρο Λούμπινετς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε από την πλευρά του ότι «κάθε ένα από αυτά τα πλήγματα αφορά τις ζωές απλών ανθρώπων που πρέπει να προστατευθούν, αναγκάζοντας τη Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο».

Νέα κύματα επιθέσεων στην Ντνιπροπετρόφσκ

Η επίθεση στο λεωφορείο ακολούθησε νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ίδια περιφέρεια το προηγούμενο βράδυ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε τρεις περιοχές περισσότερες από δέκα φορές, χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και αεροπορικές βόμβες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη δύο άνθρωποι.

80 ρωσικά drones μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 80 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, παραλλαγές με κινητήρες τζετ, Gerbera και drones-δολώματα.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 63 από αυτά. Πλήγματα καταγράφηκαν σε επτά σημεία, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε άλλα δύο.

Ζαπορίζια: 746 πλήγματα σε 52 οικισμούς

Στην περιφέρεια Ζαπορίζιας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν συνολικά 746 ρωσικά πλήγματα σε 52 οικισμούς.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 22 αεροπορικές επιδρομές, ενώ χρησιμοποίησαν 565 drones διαφορετικών τύπων, πέντε επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 154 πλήγματα πυροβολικού.

Οι τοπικές αρχές έλαβαν 25 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, οχήματα και βοηθητικά κτίρια.

Χερσώνα: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Οι επιθέσεις έπληξαν τόσο κρίσιμες υποδομές όσο και κατοικημένες περιοχές.

Ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις πολυκατοικίες, γεωργικά μηχανήματα και οχήματα.

Δύο νεκροί στο Σλοβιάνσκ

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σλοβιάνσκ, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Οι τοπικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα συνολικά στοιχεία για τα θύματα στην περιφέρεια δεν περιλαμβάνουν τους νεκρούς και τους τραυματίες στη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα.

Χάρκοβο: 12 τραυματίες, ανάμεσά τους 17χρονος

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις τραυμάτισαν 12 ανθρώπους.

Οι 11 τραυματίστηκαν στο Ιζιούμ, ενώ στο χωριό Κορμπίνι Ιβάνι τραυματίστηκε ένας 17χρονος.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 12 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, ένα drone Geran-2, ένα Molniya και ακόμη 102 drones άγνωστου μέχρι στιγμής τύπου.

Ζημιές σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, διοικητικό κτίριο, ηλεκτρικά δίκτυα και οχήματα.

Μόνο στο Ιζιούμ υπέστησαν ζημιές τέσσερις πολυκατοικίες και έξι ιδιωτικές κατοικίες.

144/ Kyiv is shrouded in black smoke after UAV strikes. The attacks are ongoing. pic.twitter.com/4kGtR02qQG — Huligan (@Ghost132607472) September 16, 2026

Ζημιές σε 17 σημεία στην περιφέρεια Κιέβου

Στην περιφέρεια του Κιέβου, οι ρωσικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε 17 σημεία κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου και το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου.

Ζημιές καταγράφηκαν στις περιοχές Μπίλα Τσέρκβα, Μπορίσπιλ, Μπρόβαρι, Μπούτσα και Ομπούχιβ.

Στην Ομπούχιβ, οδηγός υπέστη διάσειση από το ωστικό κύμα έκρηξης, ενώ καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές κατοικία, τρακτέρ και όχημα.