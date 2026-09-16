Χάγη: Ένοχος για εγκλήματα πολέμου ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι – Οργή στην Πρίστινα μετά την καταδίκη

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Το ειδικό δικαστήριο της Χάγης έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, για εγκλήματα πολέμου, στα οποία περιλαμβάνονται δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις.

Ο Θάτσι, 58 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για εγκλήματα που διέπραξε ως ο ανώτατος διοικητής του αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK, KLA) στη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία στα χρόνια του 1990.

Το δικαστήριο έκρινε πως είναι ένοχος για τη δολοφονία -από τις δυνάμεις του UCK στη διάρκεια του πολέμου- 96 πολιτικών αντιπάλων του και ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας.

Καταδικάστηκε επίσης για:

την αυθαίρετη, παράνομη κράτηση 385 ανθρώπων,

βασανιστήρια σε βάρος 303 ανθρώπων και

βάναυση μεταχείριση περίπου 50.

Το δικαστήριο έκρινε πως ο Θάτσι είχε «συμμετάσχει ενεργά σε εγκλήματα και είχε ενθαρρύνει τη διάπραξη άλλων».

«Η κλίμακα και ο χαρακτήρας των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν παραμένουν πολύ σοβαροί», είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Τσαρλς Σμιθ.

«Οι υποτιθέμενες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, με βάση της οποίες πολλά από αυτά τα θύματα συνελήφθησαν, κρατήθηκαν και σκοτώθηκαν δεν ήταν παρά ανεπιβεβαίωτες φήμες. Στη βάση αυτών των πληροφοριών θύματα αποκλήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν κατάσκοποι και συνεργάτες και έτυχαν βίαιης μεταχείρισης».

Ο Θάτσι, που στεκόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου σιωπηλός ενόσω ο δικαστής ανακοίνωνε την ετυμηγορία και την ποινή του, είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Μπορεί να εφεσιβάλει την ετυμηγορία.

Οργή και αντιδράσεις στο Κόσοβο

Τη δικαστική απόφαση παρακολουθούσαν από κοντά το Κόσοβο και η Σερβία, όπου η κληρονομιά του πολέμου το 1998-99 και η ανακήρυξη, το 2008, της ανεξαρτησίας του Κοσόβου εξακολουθούν να προκαλούν ένταση ανάμεσα στους Αλβανούς του Κοσόβου και τους Σέρβους.

Ο Θάτσι εξακολουθεί να θεωρείται ήρωας από πολλούς Αλβανούς του Κοσόβου, ενώ το ίδιο το δικαστήριο δεν είναι καθόλου δημοφιλές στο Κόσοβο.

Στην πρωτεύουσα του Κοσόβου, την Πρίστινα, χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας σε μια μεγάλη οθόνη αποδοκίμασαν την απόφαση και φώναξαν «Θάτσι, Θάτσι», ενώ ορισμένοι ξέσπασαν σε λυγμούς.

Μια πινακίδα με τα πρόσωπα των κατηγορουμένων έγραφε: «Στο όνομα του λαού ανακηρύσσεστε αθώοι».

«Αυτή η ετυμηγορία είναι επαίσχυντη. Από σήμερα δεν θα υπάρξει ειρήνη στο Κόσοβο», δήλωσε ο Ραΐφ Πιλάνα, πρώην μαχητής του UCK που ήρθε να υποστηρίξει τον Θάτσι στο κέντρο της Πρίστινα.

Η αστυνομία δήλωσε πως έχει υπάρξει προετοιμασία με τις ξένες ειρηνευτικές δυνάμεις για την περίπτωση που οι διαμαρτυρίες εξελιχθούν σε βίαιες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν στους πολίτες τους να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επέκρινε την ετυμηγορία με εικόνα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία δείχνει έναν κύκλο με συρματόπλεγμα σε όλο τον χάρτη της Ευρώπης και μία λέξη: «Απίστευτο».

Το νομικό σκεπτικό και η υπερασπιστική γραμμή

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει κάθειρξη 45 ετών για τον Θάτσι και τρεις πρώην ανώτατους διοικητές του UCK.

Όμως το πάνελ των τριών δικαστών απέρριψε έξι κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είπαν πως οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν ότι αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο εκτεταμένων ή συστηματικών επιθέσεων εναντίον του άμαχου πληθυσμού ως συνόλου.

Έκριναν, ωστόσο, πως ο Θάτσι και οι συγκατηγορούμενοί του συμμετείχαν σε μια κοινή εγκληματική επιχείρηση, με κοινό σχέδιο να πάρουν τον έλεγχο της πολιτικής του Κοσόβου μετά την ανεξαρτησία του και να θέσουν στο στόχαστρο πολιτικούς αντιπάλους.

Οι συνήγοροι του Θάτσι υποστήριξαν πως οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες και ισοδυναμούσαν με προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία. Είπαν πως δεν υπήρχαν στοιχεία που να συνδέουν απευθείας τον Θάτσι με οποιοδήποτε από τα εγκλήματα ή που να αποδεικνύουν ότι ήλεγχε άλλους διοικητές του UCK.

Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο, που εδρεύει στη Χάγη, ιδρύθηκε το 2015 κάτω από διεθνή πίεση προκειμένου να δικάσει πρώην μαχητές του UCK για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του πολέμου και μετά το τέλος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ