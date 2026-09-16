Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό 36χρονο σε τροχαίο με εμπλοκή δύο φορτηγών

Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Τετάρτης (16/9) στη Θεσσαλονίκη, με εμπλοκή δύο φορτηγών. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας, όπου διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 36χρονος σε τροχαίο με εμπλοκή δύο φορτηγών, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στη Θεσσαλονίκη.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας. Το φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος Ρουμάνος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο, το οποίο βρισκόταν σε διακοπή πορείας.
  • Στο συγκεκριμένο σημείο διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με συνέπεια να δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 36χρονος σε τροχαίο με εμπλοκή δύο φορτηγών, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) στη Θεσσαλονίκη.

Στο τροχαίο, που συνέβη περίπου στις 10:30 μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, ενεπλάκησαν δύο φορτηγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρονος Ρουμάνος συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο, με οδηγό έναν 46χρονο, που βρισκόταν σε διακοπή πορείας.

Ο 36χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το thestival.gr.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με συνέπεια να δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.

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