Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι» – Τι απαντά ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ στους 2 κατηγορούμενους

Οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, απαντώντας στα όσα φέρονται να κατέθεσαν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου κατά την απολογία τους στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι γιατροί, που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, φέρονται να προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Τι απαντά το ΕΚΑΒ στους ισχυρισμούς των γιατρών

Απάντηση στις ευθύνες που επέρριψαν οι γιατροί στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ότι οι δύο γιατροί φέρονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να αποδίδουν ευθύνες στους διασώστες.

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά από την στιγμή της κλήσης και το πλήρωμα ανέβηκε άμεσα στο ιατρείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων απινιδωτής, οξυγόνο και μέσα υποστήριξης αεραγωγού.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ τόνισε ότι οι διασώστες πραγματοποίησαν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα χορηγούσαν οξυγόνο, χωρίς, ωστόσο, να καταστεί δυνατή η επαναφορά του τραγουδιστή.

Παράλληλα, είπε πως όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ανακοπή και σε ημικαθιστή θέση, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ΚΑΡΠΑ απαιτεί ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση. «Έκαναν τόση ώρα σε ημικαθιστή θέση, ο γιατρός με το ένα χέρι έκανε ΚΑΡΠΑ, όταν έφτασαν τα πληρώματα», πρόσθεσε.

«Αν η ίδια προσπάθεια είχε γίνει από την πρώτη στιγμή της ανακοπής, υπήρχαν πιθανότητες να αναταχθεί ο τραγουδιστής και να ζούσε τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν πως ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς είχαν ενημερωθεί μόνο για περιστατικό με άνδρα ηλικίας 55 ετών. Όπως είπε, το πλήρωμα προσπάθησε να ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό, το πρόβλημα υγείας του ασθενή, και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί, χωρίς όμως να λάβει σαφείς απαντήσεις.

Το μόνο που έλεγαν είναι ότι δεν έγινε θεραπεία και όταν ρωτούσαμε τι θεραπεία, δεν έλεγαν τι έκαναν, τόνισε ο κ. Μαθιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι από το ΕΚΑΒ ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο γιατρός και μία κυρία κατέβηκαν μαζί με το πλήρωμα μέχρι το ασθενοφόρο, ωστόσο δεν ακολούθησε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διακομίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στους διασώστες, ο απινιδωτής που βρισκόταν στο ιατρείο φέρεται να μην λειτουργούσε. «Μας μετέφεραν ότι ήταν χαλασμένος», είπε χαρακτηριστικά.