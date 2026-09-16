Γιώργος Μαζωνάκης: Η προφυλάκιση των 2 γιατρών μετά την απολογία-«μαμούθ» των 18 ωρών και η «απειλή» του παθολόγου για απεργία πείνας

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί του Κολωνακίου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή. Ανακριτής και εισαγγελέας, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως. Η διαδικασία στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων διήρκεσε περίπου 18 ώρες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος τους πράξεις και υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας ακολούθησαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Εντός της ημέρας η μεταγωγή τους στις φυλακές λέει η Δημογλίδου

Λίγη ώρα μετά την είδηση της προφυλάκισης των δύο γιατρών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και δήλωσε: «περιμένουμε να λάβουμε την απόφαση για την προφυλάκιση από τις δικαστικές αρχές προκειμένου α εκτελεστεί εντός της ημέρας, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν οι προφυλακισθέντες».

«Αν με βάλετε φυλακή θα κάνω απεργία πείνας» απείλησε ο παθολόγος την ώρα της απολογίας – «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου αλλά τη λατρεύω»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο παθολόγος αντέδρασε έντονα όταν ενημερώθηκε για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για την προσωρινή του κράτηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός φέρεται να είπε ότι έμπλεξε δίχως να φταίει, λόγω της γυναίκας του συμπληρώνοντας ότι δεν τον πειράζει γιατί τη λατρεύει.

Η κατάρρευση της γιατρού έξω από το ανακριτικό γραφείο

Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 22:00, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή. Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.

Τα αμείλικτα στοιχεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς:

14:25 (1ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης .

Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει . 14:43 και 14:45: Η γιατρός βγάζει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια.

Η γιατρός βγάζει του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. 15:22 – 15:27 (2ο σήμα κινδύνου): Η συσκευή χτυπά εκ νέου και διακόπτει αυτόματα τη μεταφορά αίματος .

Η συσκευή χτυπά εκ νέου και . 15:45 (3ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό .

Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής . 16:10 (4ο σήμα κινδύνου): Η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΕΚΑΒ (166)



Οι ισχυρισμοί της γιατρού και η απόδοση ευθυνών στο ΕΚΑΒ

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να αποδομήσει το κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε στις 16:15 και ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21. Για πρώτη φορά παραδέχθηκε την έναρξη της θεραπείας, υπολογίζοντας τη διάρκειά της στα 43 λεπτά, ενώ υποστήριξε ότι τα αλάρμ του μηχανήματος ειδοποιούσαν για σπασμένη φλέβα και όχι για ανακοπή.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επέρριψε σοβαρές ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενη ότι οι διασώστες έφτασαν στις 16:26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί σε καρέκλα, να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ μέχρι το ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Όσον αφορά το οπτικοακουστικό υλικό, η γιατρός ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφιση αποτελούσε συνήθη πρακτική για το προσωπικό της αρχείο και ότι απέστειλε το υλικό σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον σύζυγό της.

Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026 με σχετικές φωτογραφίες.

Οι μετακινήσεις και το ιατρικό άλλοθι του ιδιοκτήτη του ιατρείου

Σε ξεχωριστό σκέλος των απολογιών, ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου επιχειρηματολόγησε σχετικά με το δικό του χρονολόγιο και τις μετακινήσεις του την ημέρα του συμβάντος. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αποχώρησε από το εστιατόριο στις 14:43 επειδή δέχθηκε επείγουσα κλήση από το ιατρείο, αλλά προκειμένου να συνεχίσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πελάτες του.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι στις 16:00 είχε προγραμματισμένη ιατρική συνάντηση με δικό του ασθενή στον χώρο του ιατρείου, στον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε παραπεμπτικό για εξέταση στις 16:06, θέλοντας να αποδείξει ότι δεν βρισκόταν στον θάλαμο του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της κατάρρευσης.

Η αλλοίωση στοιχείων και η χορήγηση ουσιών

Παράλληλα, οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από τη θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξεία επιπλοκή στον οργανισμό του. Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και η έρευνα της Αστυνομίας αποδείκνυουν ότι οι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, επιχείρησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, καθάρισαν τον χώρο της κλινικής και προσπάθησαν να διαγράψουν κρίσιμα στοιχεία.

Τέλος αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραλήπτης των φωτογραφιών και του βίντεο που ελήφθησαν στις 14:43 και 14:45, καθώς και τυχόν συνομιλίες για τη διαχείριση του περιστατικού.