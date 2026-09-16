Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό και ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Από μία τροχιά τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής

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Δυσλειτουργία παρουσιάστηκε σήμερα (16/9/2026) το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, στο οποίο η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Συγκεκριμένα, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» μέχρι τον σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες.

«Από το σταθμό «Πανεπιστήμιο» μέχρι τον σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Ανάληψη», αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Thestical.gr, το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από τις 05:30, λίγο μετά την έναρξη των δρομολογίων. Στους σταθμούς Ανάληψη και Πανεπιστήμιο, πραγματοποιείται μετεπιβίβαση των επιβατών ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές από επιβάτες.

Από την πλευρά της η Thema, αναφέρει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη» ενώ ήδη τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος.

Η ενημέρωση αναφέρει:

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 16/9 εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη». Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος.

Για την εξυπηρέτηση της γραμμής εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο και, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη», τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».