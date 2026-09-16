Αλκέτ Ριζάι: Άφαντος για 3η ημέρα ο διαβόητος βαρυποινίτης – «Τον αναζητάμε σε όλη την Ελλάδα» λέει η Δημογλίδου

Σε πλήρη εξέλιξη για 3η ημέρα βρίσκεται η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του διαβόητου βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού την περασμένη Δευτέρα (14/9) μετά τη λήξη της άδειας που του είχε χορηγηθεί.

«Τον αναζητάμε σε όλη την Ελλάδα» λέει η Δημογλίδου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε για τη μη επιστροφή του και ενεργοποίησε τις διαδικασίες αναζήτησής του.

Όπως ανέφερε, ο Ριζάι είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες από το αρμόδιο συμβούλιο και είχε επιστρέψει κανονικά στο σωφρονιστικό κατάστημα. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησε το enikos.gr, βαρυποινίτης είχε λάβει 16 άδειες από το 2021 και δεν είχε παραβιάσει καμία από τις 15 προηγούμενες.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι ακριβώς επειδή έως σήμερα τηρούσε τους όρους των προηγούμενων αδειών του, συνέχιζε να λαμβάνει άδειες με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα

Η αναζήτηση του Ριζάι δεν περιορίζεται στην Αττική. Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, οι Αρχές δεν έχουν αυτή τη στιγμή σαφή εικόνα για το πού βρίσκεται και, ως εκ τούτου, έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το τελευταίο σημείο στο οποίο εξετάζεται η παρουσία του συνδέεται με το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο beach bar στην Ανάβυσσο, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο υλικό και τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του.

Το ποινικό παρελθόν και οι αποδράσεις του Ριζάι

Ο Αλκέτ Ριζάι είναι γνωστός στις ελληνικές Αρχές και είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τη Δικαιοσύνη. Έχει καταδικαστεί για βαριά αδικήματα και είχε γίνει γνωστός, μεταξύ άλλων, για τις δύο αποδράσεις του με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, το 2006 και το 2009, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.