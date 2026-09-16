Μαρινάκης στον Realfm 97,8 για επίδομα ανεργίας: Η κουβέντα συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης – Στη ΔΕΘ πιάστηκαν με τη «γίδα στην πλάτη»

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Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ήταν προσωπική του άποψη. «Το είπα σε μια προσωπική συνέντευξη, σε vidcast, όχι σε ενημέρωση από τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν περίμενα να ακούσω το 2026 ότι δεν δικαιούσαι να ομιλείς επειδή έχεις μία θέση» και πρόσθεσε:

«Όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες ημέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως του κ. Τσίπρα. Και αυτό κυρίως γιατί στη ΔΕΘ πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, με την έννοια ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η «άποψή μου διαστρεβλώθηκε».