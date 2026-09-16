LIVE UPDATE
Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Παραδείσι: Ήχησε το 112

Μαρινάκης στον Realfm 97,8 για επίδομα ανεργίας: Η κουβέντα συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης – Στη ΔΕΘ πιάστηκαν με τη «γίδα στην πλάτη»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Realfm 97,8, μίλησε για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του άποψη. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ότι η άποψή του διαστρεβλώθηκε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στον Realfm 97,8 για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν προσωπική του άποψη.
  • Τόνισε ότι «Όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες ημέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως του κ. Τσίπρα».
  • Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως στη ΔΕΘ «πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη», αποκαλύπτοντας την προχειρότητα των προγραμμάτων τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ήταν προσωπική του άποψη. «Το είπα σε μια προσωπική συνέντευξη, σε vidcast, όχι σε ενημέρωση από τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν περίμενα να ακούσω το 2026 ότι δεν δικαιούσαι να ομιλείς επειδή έχεις μία θέση» και πρόσθεσε:

«Όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες ημέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως του κ. Τσίπρα. Και αυτό κυρίως γιατί στη ΔΕΘ πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, με την έννοια ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η «άποψή μου διαστρεβλώθηκε».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ