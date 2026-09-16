Πάτρα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Τι βρήκε στο σπίτι του η ΕΛΑΣ

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Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα έξω από την κατοικία του και τον συνέλαβαν.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 600 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και τρία δενδρύλλια κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

-594- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -11- ανισοβαρείς συσκευασίες,

-3- δενδρύλλια κάνναβης,

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από την διακίνηση των ναρκωτικών, εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 30.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκε μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.