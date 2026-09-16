Πατέρας που πίστευε ότι είχε αμυγδαλίτιδα διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο – «Οι γιατροί μου έδιναν λίγες εβδομάδες ζωής»

Ένας 29χρονος πατέρας πίστευε ότι ο έντονος πονόλαιμος που αντιμετώπιζε οφειλόταν σε αμυγδαλίτιδα. Οι εξετάσεις, όμως, αποκάλυψαν την σκληρή πραγματικότητα: έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML), έναν επιθετικό καρκίνο του αίματος. Μήνες αργότερα, μετά από αποτυχημένη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι μπορεί να του απέμεναν μόλις λίγες εβδομάδες ζωής. Εκείνος, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη.

Από έναν έντονο πονόλαιμο στη διάγνωση του καρκίνου: Η περιπέτεια υγείας 29χρονου πατέρα

Ένας 29χρονος πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος θεωρούσε ότι υπέφερε από αμυγδαλίτιδα, διαγνώστηκε με καρκίνο του αίματος και ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι «μπορεί να του απέμεναν μόλις λίγες εβδομάδες ζωής». Ο Ryan Wilson διαγνώστηκε αρχικά με λεμφώματα Hodgkin το 2021, όταν η έντονη νυχτερινή εφίδρωση που αντιμετώπιζε αποδείχθηκε σύμπτωμα της νόσου. Οι εφιδρώσεις ήταν τόσο έντονες που αναγκαζόταν να αλλάζει σεντόνια αρκετές φορές μέσα στη νύχτα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο άνδρας αρρώστησε ξανά εκδηλώνοντας συμπτώματα που παρέπεμπαν σε αμυγδαλίτιδα, καθώς υπέφερε από σοβαρό πονόλαιμο.

Οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν χαμηλά επίπεδα κυττάρων (κυτταροπενία), οδηγώντας στη διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML), μιας μορφής καρκίνου των λευκών αιμοσφαιρίων. Έξι μήνες αργότερα, μετά από χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και μια αποτυχημένη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων), οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι ίσως του απέμεναν λίγες εβδομάδες ζωής.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, τον Ιούλιο του 2024 ο Ryan κατάφερε να υποβληθεί σε δεύτερη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων και έκτοτε βρίσκεται σε πλήρη ύφεση. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να δίνει μάχη με την άσηπτη νέκρωση (ή αγγειακή νέκρωση – AVN), μια επιπλοκή που καθιστά απαραίτητες τις επεμβάσεις αντικατάστασης στο γόνατο και στον ώμο.

Ο 29χρονος από το Barrow-in-Furness της Κάμπρια στην Αγγλία, δήλωσε: «Ειλικρινά, ήταν σοκ για όλους μας. Μόλις είχαμε υποδεχτεί το νεογέννητο μωρό μας και δεν ξέραμε τι να σκεφτούμε. Γνώριζα ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής του λεμφώματος, αλλά η εμφάνιση ενός εντελώς νέου καρκίνου, πολύ πιο επιθετικού, μας συγκλόνισε».

Η πρώτη μάχη με τον καρκίνο και η ύφεση

Όταν ο Ryan άρχισε να υποφέρει από νυχτερινές εφιδρώσεις το 2020, καλούσε επανειλημμένα τον γιατρό του. Ο ίδιος αναφέρει ότι τον αγνοούσαν και του συνιστούσαν απλώς να κάνει τεστ COVID-19, τα οποία έβγαιναν συνεχώς αρνητικά. Τον Ιανουάριο του 2021, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σοβαρά, άρχισε να βήχει αποβάλλοντας φλέγματα και εισήχθη στο νοσοκομείο Furness Hospital.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εξειδικευμένο νοσοκομείο The Christie’s στο Μάντσεστερ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος και βιοψία. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι έπασχε από Λέμφωμα Hodgkin. «Ειλικρινά, δεν πρόλαβα να το συνειδητοποιήσω. Ξεκίνησα αμέσως θεραπεία· δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ αυτά που μου έλεγαν οι γιατροί», θυμάται ο Ryan.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε έξι μήνες χημειοθεραπείας και στη συνέχεια σε έναν μήνα ακτινοθεραπείας για την εξάλειψη των υπολειμματικών καρκινικών κυττάρων. Στις 31 Αυγούστου 2021, ενημερώθηκε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε πλήρη ύφεση. «Ένιωθα σαν να πετάω στα σύνναφα», είπε ο ίδιος. «Ήμουν μόλις 23 ετών τότε, και λόγω της πανδημίας COVID, νιώθω ότι δεν έχασα πολλά. Μετά τη θεραπεία, το μόνο που ήθελα ήταν να επιστρέψω στην κανονικότητα, οπότε γύρισα αμέσως στη δουλειά και στις εξόδους με τους φίλους μου».

Στις 5 Νοεμβρίου 2021, ο Ryan παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Shannon (29 ετών), και τον Ιούλιο του 2023 υποδέχθηκαν την κόρη τους.

Η δεύτερη μεταμόσχευση που άλλαξε την πορεία της μάχης του με τον καρκίνο

Η ευτυχία της οικογένειας δεν κράτησε πολύ. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Ryan επισκέφθηκε το νοσοκομείο Furness General πιστεύοντας ότι είχε αμυγδαλίτιδα. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν χαμηλά επίπεδα κυττάρων, και παραπέμφθηκε εκ νέου στο The Christie’s για βιοψία μυελού των οστών, η οποία επιβεβαίωσε ότι έπασχε από Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (AML).

Μετά από έξι μήνες νοσηλείας, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων δεν είχε πετύχει. Τον Ιανουάριο του 2024, ο Ryan στάλθηκε στο σπίτι για ανακουφιστική φροντίδα (palliative care). «Δεν λειτουργούσε το ανοσοποιητικό μου σύστημα και ζούσα με μεταγγίσεις αίματος. Το νοσοκομείο με έστειλε στο σπίτι λέγοντάς μου ότι μπορεί να μου απέμεναν μόνο λίγες εβδομάδες ζωής για να τις περάσω με την οικογένειά μου».

Ωστόσο, οι εβδομάδες έγιναν μήνες και η κατάσταση του Ryan δεν επιδεινωνόταν. Η σύζυγός του, Shannon, επικοινώνησε με το νοσοκομείο Christie ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας δεύτερης μεταμόσχευσης. «Δεν ένιωθα χειρότερα, οπότε συνεχίσαμε να καλούμε επίμονα το νοσοκομείο ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία», εξήγησε ο άνδρας.

Το νοσοκομείο έδωσε την έγκριση και ο 29χρονος υποβλήθηκε σε δεύτερη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων τον Ιούλιο του 2024. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και από τότε ο καρκίνος βρίσκεται σε πλήρη ύφεση.

Η δημιουργία brand με ρούχα σχεδιασμένα για ογκολογικούς ασθενείς

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, ο Ryan και η Shannon αποφάσισαν να ιδρύσουν το Believe Within, ένα brand ένδυσης που προσφέρει καθημερινά ρούχα αλλά και προσαρμοσμένες επιλογές, ειδικά σχεδιασμένες για να διευκολύνουν τα άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες.

«Όταν κάνεις μια τέτοια θεραπεία, δεν νιώθεις πάντα ο εαυτός σου. Αγόραζα ποιοτικά ρούχα γιατί το να δείχνω και να νιώθω όμορφα με αυτό που φορούσα μου έδινε πίσω λίγη από την αυτοπεποίθησή μου. Όμως, όταν νοσηλευόμουν και υποβλήθηκα σε θεραπεία μέσω κεντρικής φλεβικής γραμμής (PICC line), έπρεπε συχνά να βγάζω στρώματα ρούχων για να έχουν πρόσβαση οι νοσηλευτές. Τα δωμάτια των νοσοκομείων μπορεί να είναι κρύα, ειδικά τον χειμώνα και ένιωθα άβολα. Όποτε βρισκόμουν στο νοσοκομείο, μοιραζόμουν τις σκέψεις μου με τους νοσηλευτές και το προσωπικό. Εκείνοι μου έλεγαν πόσο σπουδαία ήταν η ιδέα και με ενθάρρυναν να την κάνω πράξη».