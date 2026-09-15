«Σε ένα δευτερόλεπτο άλλαξαν όλα»: 24χρονος έμεινε παράλυτος έπειτα από βουτιά σε πισίνα – Η έκκληση της οικογένειάς του

Μέσα σε μία στιγμή, οι διακοπές του Will Ponter μετατράπηκαν σε εφιάλτη. Ο 24χρονος Βρετανός βούτηξε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου στην Τουρκία, όμως δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Όταν η σύντροφός του τον ανέσυρε από το νερό, της είπε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ο σοβαρός τραυματισμός στον αυχένα τον οδήγησε στη ΜΕΘ και πλέον η οικογένειά του προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή του στην πατρίδα του.

24χρονος έμεινε παράλυτος έπειτα από βουτιά σε πισίνα ξενοδοχείου στην Τουρκία

Ο Will Ponter βρισκόταν στην Αττάλεια της Τουρκίας μαζί με τη σύντροφό του, Becky Francey, όταν ένα ατύχημα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεναν άλλαξε δραματικά τη ζωή του. Ο 24χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αυχένα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο τραυματισμός ενδέχεται να του προκαλέσει μόνιμη παράλυση από τον αυχένα και κάτω.

Ο Will παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του και την οικογένειά του, οι οποίοι εκφράζουν την αβεβαιότητά τους για το μέλλον. «Πρέπει να τον φέρουμε σπίτι», δήλωσε η Becky στο BBC, προσθέτοντας ότι η οικογένεια περιμένει να μάθει πότε η κατάστασή του θα θεωρηθεί σταθερή ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει. «Θα χρειαστεί ειδική φροντίδα. Ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς. Σε ένα δευτερόλεπτο άλλαξαν όλα».

Το χρονικό του ατυχήματος – Η επέμβαση που του έσωσε τη ζωή

Σύμφωνα με την Becky, το ζευγάρι απολάμβανε την τελευταία μέρα των διακοπών του στην Τουρκία όταν ο Will αποφάσισε να βουτήξει στην πισίνα. Ωστόσο, η γυναίκα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: «Δεν ανέβηκε στην επιφάνεια για λίγη ώρα, και όταν ανέβηκε, απλώς έπλεε με το πρόσωπο προς τα κάτω. Ήξερα ότι δεν έκανε πλάκα, οπότε βούτηξα, τον έβγαλα έξω και μου είπε αμέσως: “Δεν μπορώ να κουνηθώ”».

Ο 24χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε πιο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι τα τραύματά του ήταν «πολύ σοβαρά» και έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 13 ωρών, κόστους 4.000 ευρώ, και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης. «Η επέμβαση πήγε εξαιρετικά καλά», είπε η Becky. «Μας είπαν ότι αν ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία δεν θα το επιχειρούσαν. Ήταν ένα πολύ κρίσιμο χειρουργείο, αλλά πήγε πολύ καλά και τώρα αναπνέει μόνος του». Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να περνά πάνω από 15 λεπτά μαζί με τον Will, σημειώνοντας ότι η διαδρομή της αποκατάστασης είναι ακόμα πολύ μεγάλη.

Η μάχη της οικογένειας του Will με τα υπέρογκα ιατρικά έξοδα και η συγκινητική στήριξη που δέχεται

Καθώς η ασφάλεια του ζευγαριού δεν καλύπτει το σύνολο των νοσηλειών, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με υπέρογκους ιατρικούς λογαριασμούς που αναμένεται να αγγίξουν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Για το λόγο αυτό, ξεκίνησαν διαδικτυακό έρανο μέσω του GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων.

«Είναι άμεση και κατεπείγουσα η ανάγκη για οικονομική βοήθεια για τη διαμονή του στη ΜΕΘ. Στη συνέχεια, υπάρχει το κόστος της αερομεταφοράς από την Τουρκία πίσω στην Αγγλία. Δεν διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια για την κάλυψη όλων των εξόδων, ενώ αναμένουμε επιπλέον κόστος για τη διαμόρφωση του σπιτιού ώστε να είναι προσβάσιμο, καθώς και για εξειδικευμένο εξοπλισμό», αναφέρει η οικογένεια του 24χρονου.

Μέχρι στιγμής, ο έρανος στο GoFundMe έχει συγκεντρώσει πάνω από 120.000 λίρες Αγγλίας. Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη που λαμβάνει η οικογένεια, η Becky κατέληξε: «Το βλέπουμε ώρα με την ώρα, είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε, αλλά η καλοσύνη που έχει εκδηλωθεί μέσα από όλο αυτό είναι απίστευτη. Το κύμα συμπαράστασης από την πατρίδα μας έχει δώσει τεράστια δύναμη, νιώθουμε σαν να δεχόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά από όλο τον κόσμο».