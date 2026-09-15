Επικίνδυνο επεισόδιο στη Βαλτική: Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες κατά στρατιωτικού ελικοπτέρου της Δανίας

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Επικίνδυνο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βαλτική Θάλασσα, όταν ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες εναντίον στρατιωτικού ελικοπτέρου της Δανίας που επιχειρούσε σε διεθνή εναέριο χώρο.

«Οι ρωσικές ενέργειας έχουν στόχο να εκφοβίσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν. Δεν θα υποχωρήσουμε», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δανέζικος στρατός.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της σκανδιναβικής χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, η μία από τις φωτοβολίδες πέρασε σε απόσταση αναπνοής από το αεροσκάφος.



Το στρατιωτικό ελικόπτερο «Fennec» εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αργά χθες, Δευτέρα.

Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο.

❗️ [ 🇷🇺 RUSSIE | 🇩🇰 DANEMARK ] 🔸L’armée danoise affirme qu’un navire de guerre russe a tiré deux fusées éclairantes en direction d’un hélicoptère militaire danois opérant en eaux internationales au large du Danemark, frôlant l’appareil lundi. L’hélicoptère Fennec effectuait… pic.twitter.com/vVokQg818K — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 15, 2026

Η αντίδραση της Δανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Από την πλευρά μας, η Δανία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα πλοία μπορούν να περνούν ειρηνικά από τα δανέζικα ύδατα, αλλά η Ρωσία μετακινεί σταδιακά τη γραμμή γι’ αυτό που θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά», δήλωσε ο ίδιος σε σημερινή ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι έχει καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας στη Δανία για συνάντηση σχετικά με το επεισόδιο.

Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, το οποίο υποβλήθηκε εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργίας της.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κατήγγειλε σήμερα την «ανεύθυνη ενέργεια της Ρωσίας» αναφορικά με το ελικόπτερο πάνω από τη Βαλτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ