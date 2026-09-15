Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ: «Αποστρατιωτικοποιούν» το Αιγαίο και «βλέπουν» ισραηλινούς πυραύλους – Δείτε τον χάρτη

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εξαπολύουν νέο γύρο προκλήσεων, κατηγορώντας την Ελλάδα για «παράνομο εξοπλισμό» του Αιγαίου και ανακυκλώνοντας αναθεωρητικά αφηγήματα περί της Συνθήκης της Λωζάνης, ενώ κάνουν λόγο για εγκατάσταση ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων σε ελληνικά νησιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο γύρο συντονισμένων προκλήσεων εξαπολύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με κατηγορίες περί «παράνομου εξοπλισμού» του Αιγαίου και ανακύκλωση του αναθεωρητικού αφηγήματος για τη Συνθήκη της Λωζάνης.
  • Σε εκπομπή του Sözcü TV, ισχυρίστηκαν ότι στα ελληνικά νησιά έχουν εγκατασταθεί πυραυλικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης, ενώ παρουσιάστηκαν σε χάρτη νησιά που η Άγκυρα θεωρεί ότι θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.
  • Την ίδια στιγμή, η Hürriyet ανέφερε την αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ στην ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με την Άγκυρα να επικαλείται το Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

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Νέο γύρο συντονισμένων προκλήσεων εξαπολύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με κατηγορίες περί «παράνομου εξοπλισμού» του Αιγαίου σε τηλεοπτικές εκπομπές και ανακύκλωση του αναθεωρητικού αφηγήματος για τη Συνθήκη της Λωζάνης.

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Sözcü TV: Τηλεοπτική «στοχοποίηση» ελληνικών νησιών

Σε εκπομπή του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού Sözcü TV, επανήλθε στο προσκήνιο το αφήγημα περί «παράνομων εξοπλιστικών δραστηριοτήτων» της Αθήνας στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο χαρακτηρίστηκε ως «προκλητική», ενώ υποστηρίχθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει συστηματικά τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947).

Εμπρηστικά τα σχόλια του τουρκικού Τύπου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο

Το Sözcü ισχυρίστηκε επίσης ότι στα ελληνικά νησιά έχουν εγκατασταθεί πυραυλικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης, ενώ αναφέρθηκε και στα κίνητρα κατοίκησης που παρέχει το ελληνικό κράτος στα ακριτικά νησιά.

Στο πλαίσιο των τουρκικών αιτιάσεων, παρουσιάστηκαν σε σχετικό χάρτη νησιά τα οποία, σύμφωνα με τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας, θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

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Μεταξύ αυτών, ήταν τα:

  • Σαμοθράκη (Semadirek)
  • Λήμνος (Limne)
  • Λέσβος (Midilli)
  • Χίος (Sakız)
  • Ψαρά (İpsara)
  • Σάμος (Sisam)
  • Ικαρία (Ahikerya)
  • Πάτμος (Batnoz)
  • Λέρος (İleriye)
  • Κάλυμνος (Kellemez)
  • Κως (İstanköy)
  • Καστελλόριζο (Meis)
  • Τήλος (İleki)
  • Κάρπαθος (Kerpe)
  • Ρόδος (Rodos)
  • Σύμη (Sömbeki)

Η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί μέρος των 23 συνολικά νησιών που η Τουρκία θέτει σταθερά στο στόχαστρο της αναθεωρητικής της στρατηγικής.

Hürriyet: «Η αναφορά του Δένδια στη γενοκτονία προκαλεί αντίδραση από την Άγκυρα»

Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Hürriyet, αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με αφορμή ανάρτησή του στα social media για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (1919-1922).

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών Αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στην Μικρά Ασία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καλώντας τους Έλληνες αξιωματούχους «να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και κοινή λογική».

Στην ίδια ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας αναφέρει: «Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και πράξεις καταστροφής κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά την ίδια περίοδο, και αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης».


Η Hürriyet σημειώνει ότι η Άγκυρα επικαλείται το Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης, ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα είχε αναλάβει την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών από τις πολεμικές επιχειρήσεις, με την Τουρκία τότε —σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα— να παραιτείται των οικονομικών αξιώσεων λόγω της μεταπολεμικής οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Σήμερα, ακριβώς την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», έγραψε χθες Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Δένδιας στην πλατφόρμα Χ.

«Ωστόσο, τιμούμε επίσης τη δύναμη των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Με τη δημιουργικότητά τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της Πατρίδας».

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