Εμπρηστικά τα σχόλια του τουρκικού Τύπου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο

Εμπρηστικό σχολιασμό προσφέρουν στο κοινό τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο. Χαρακτηριστική είναι η ρήση που χρησιμοποιεί ο διευθυντής της Milliyet ότι αν και «η Τουρκία δεν έχει ως προτεραιότητα έναν πόλεμο με την Ελλάδα, το Ισραήλ επιδιώκει να πυροδοτήσει μια ελληνοτουρκική σύρραξη. Ενώ, ακόμη πιο εμπρηστική είναι η αναφορά της εφημερίδας «Sözcü», που αναφέρει ότι συνιστά «πρόκληση» η επιλογή της Ελλάδας να τοποθετήσει στρατιωτικό εξοπλισμό σε 23 νησιά που συνορεύουν με την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της εφημερίδας «Milliyet», Οζάι Σεντίρ σε άρθρο του υποστήριξε ότι «η Τουρκία δεν έχει ως προτεραιότητα έναν πόλεμο με την Ελλάδα» και ισχυρίστηκε ότι «το Ισραήλ επιδιώκει να πυροδοτήσει μια ελληνοτουρκική σύρραξη».

Ο Οζάι Σεντίρ έγραψε, μάλιστα, ότι «η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται έναν πόλεμο με την Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες να αναλάβουν δράση εάν λάβουν σχετική διαταγή». Παράλληλα, απέρριψε τις ανησυχίες γύρω από τις στρατιωτικές συμμαχίες της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι «η προτιμώμενη προσέγγιση της Άγκυρας είναι η επίλυση των διαφορών της με την Αθήνα μέσω διαπραγματεύσεων και όχι μέσω στρατιωτικής βίας». Ο Οζάι Σεντίρ έγραψε, επίσης, ότι «η θέση της Τουρκίας μπορεί να συνοψιστεί στην προτίμηση για διαπραγματεύσεις ακόμη και στην περίπτωση μιας σύγκρουσης».

Στο μεταξύ, υποστήριξε ότι «εάν οι δύο χώρες πρόκειται τελικά να διαπραγματευτούν, θα ήταν προτιμότερο να το πράξουν χωρίς να προηγηθεί πόλεμος». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «η Τουρκία δεν θα εξαπέλυε πρώτη επίθεση, εκτός εάν σημειωνόταν ένα ‘τετελεσμένο’ (fait accompli) στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια, ο Οζάι Σεντίρ στράφηκε στο Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι «η Άγκυρα γνωρίζει τις φερόμενες ισραηλινές προσπάθειες να αποσπαστεί η προσοχή της Τουρκίας και να εξαντληθεί, ενθαρρύνοντας μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». «Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει και η Αθήνα», έγραψε ο Οζάι Σεντίρ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Προκλητική κίνηση βλέπει η Sözcü

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού έλαβε επίσης εκτενή κάλυψη από άλλα μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα «Sözcü» ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει «στρατιωτικοποιήσει 23 νησιά με ισραηλινά όπλα», ενώ χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο ως «προκλητική κίνηση». Η εφημερίδα αμφισβήτησε επίσης το γιατί η Τουρκία, κατά τη γνώμη της, συνεχίζει να εκδίδει μόνο καταδίκες, ενώ η Ελλάδα φέρεται να συνεχίζει αυτό που η ίδια περιγράφει ως στρατιωτικοποίηση. Τα τουρκικά δημοσιεύματα υπογράμμιζαν επανειλημμένα την εγγύτητα του Καστελλόριζου στις τουρκικές ακτές και τη θέση του απέναντι από το Κας της Αττάλειας.

Τo τηλεοπτικό δίκτυο «A Haber» υπενθύμισε την τουρκική NAVTEX

Το τηλεοπτικό δίκτυο «A Haber» αρχικά αμφισβήτησε την επίσκεψη Μητσοτάκη. Το «A Haber» εστίασε έντονα στο χρονικό σημείο της επίσκεψης, συνδέοντάς την με την πρόσφατη ναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στη γύρω περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο διερωτήθηκε γιατί ο Μητσοτάκης ταξίδεψε στο Καστελλόριζο, την ώρα που η Τουρκία συζητούσε το καθεστώς του νησιού και είχε πρόσφατα εκδώσει NAVTEX για την περιοχή. Εκπομπή στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «TÜBİTAK Marmara» και στο θαλάσσιο πάρκο που ανακήρυξε πρόσφατα η Τουρκία. Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο «A Haber» αμφισβήτησε την παρουσία Ελλήνων στρατιωτικών στο Καστελλόριζο και ήγειρε το διαχρονικό επιχειρηματολογία της Τουρκίας ότι το νησί θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο.

Τι μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο «CNN Türk»

Το τηλεοπτικό δίκτυο «CNN Türk» στάθηκε ιδιαίτερα στην ελληνική στρατιωτική παρουσία, που συνόδευε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του. Το «CNN Türk» αναφέρθηκε επανειλημμένα στην εγγύτητα του Καστελλόριζου με την τουρκική ηπειρωτική χώρα, σημειώνοντας ότι «το νησί απέχει μόλις περίπου δύο χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές». Οι παρουσιαστές συζήτησαν εάν τα άτομα που φαίνονταν στα πλάνα ήταν ένοπλα και αν υπήρχαν βαρέα όπλα. Στη συνέχεια, η συζήτηση επέστρεψε στη διαχρονική θέση της Τουρκίας ότι τα ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν. Το «CNN Türk» περιέγραψε το ζήτημα της παρουσίας στρατευμάτων στο Καστελλόριζο ως αντίθετο με το διεθνές δίκαιο από την τουρκική σκοπιά και πολλές φορές τέθηκε το ερώτημα: «Τι επιδιώκει να επιτύχει η Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη;».