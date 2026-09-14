Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο – Βίντεο

Τρεις δράστες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, απειλώντας τον υπάλληλο με τσεκούρι και λοστό και αρπάζοντας 500 ευρώ από το ταμείο, ενώ προκάλεσαν και φθορές. Η στιγμή της ληστείας, που συνέβη στις 03:47 μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ληστές εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι συνολικά τρεις δράστες μπήκαν με λοστό και τσεκούρι, απείλησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν χρήματα από το ταμείο, προκαλώντας και φθορές.
  • Η δράση τους καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως χτύπησαν και τον υπάλληλο του πρατηρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ληστές εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Οι συνολικά τρεις δράστες μπήκαν με λοστό και τσεκούρι και αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα από το ταμείο, ενώ προκάλεσαν και φθορές.

Η στιγμή της άφιξής τους αλλά και στιγμές από την εγκληματική τους δράση καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία, που φέρνει στη δημοσιότητα το thestival, το ρολόι έδειχνε 03:47, όταν ένα σκούρο όχημα σταμάτησε στο βενζινάδικο, μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Από το όχημα κατεβαίνουν τρία άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Στο αυτοκίνητο παραμένει ο οδηγός που τους περιμένει. Ο ένας κρατά τσεκούρι και ο άλλος λοστό. Απειλούν τον υπάλληλο που βρίσκεται έξω από το πρατήριο και τον αναγκάζουν να τους ακολουθήσει στο εσωτερικό.

Οι δράστες προκαλούν φθορές στην επιχείρηση και τελικά φεύγουν έχοντας αρπάξει το ποσό των 500 ευρώ. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως χτύπησαν και τον υπάλληλο του πρατηρίου.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο όπου τους περίμενε ο συνεργός τους και τράπηκαν σε φυγή.

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