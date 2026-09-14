Αναστασία Παντούση: Με διπλή εμφάνιση τη νέα σεζόν στην prime time

Η Αναστασία Παντούση θα πραγματοποιήσει διπλή εμφάνιση στην prime time τη νέα σεζόν, συμπρωταγωνιστώντας στη δραματική σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1 και έχοντας σημαντικό πέρασμα ως γκεστ στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» του Alpha.

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Αναστασία Παντούση
Φωτογραφία: Instagram/anastasia_padousi_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διπλή εμφάνιση θα κάνει η Αναστασία Παντούση στην prime time.
  • Η ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στη δραματική σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1.
  • Παράλληλα, θα έχει ένα σημαντικό πέρασμα και από τον Alpha, σε ρόλο γκεστ στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

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Διπλή εμφάνιση θα κάνει η Αναστασία Παντούση στην prime time.

Με βάση τη Reallife, η ταλαντούχα ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στη δραματική σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1 αλλά, παράλληλα, θα έχει ένα σημαντικό πέρασμα και από τον Alpha.

Η Αν. Παντούση εμφανίζεται σε ρόλο γκεστ στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και θα υποδυθεί μια πρώην σύντροφο του Δημήτρη, κατά κόσμον Αναστάση Ροϊλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η παρουσία της Α. Παντούση, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κωμωδία, θα διαρκέσει για συνολικά πέντε επεισόδια.

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