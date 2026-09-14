Αναστασία Παντούση: Με διπλή εμφάνιση τη νέα σεζόν στην prime time

Διπλή εμφάνιση θα κάνει η Αναστασία Παντούση στην prime time.

Με βάση τη Reallife, η ταλαντούχα ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στη δραματική σειρά εποχής «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1 αλλά, παράλληλα, θα έχει ένα σημαντικό πέρασμα και από τον Alpha.

Η Αν. Παντούση εμφανίζεται σε ρόλο γκεστ στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και θα υποδυθεί μια πρώην σύντροφο του Δημήτρη, κατά κόσμον Αναστάση Ροϊλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η παρουσία της Α. Παντούση, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κωμωδία, θα διαρκέσει για συνολικά πέντε επεισόδια.