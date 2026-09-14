Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα, θα μείνεις αθάνατος…»

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Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία νέα δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε σήμερα (14/9) στην Εξόδιο Ακολουθία του, προκειμένου να πει το «ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο ερμηνευτή.

Ο Γιώργος Λιάγκας το μεσημέρι της Δευτέρας, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, στο Instagram. Ο έμπειρος παρουσιαστής, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία σέλφι φωτογραφία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη φωτογραφία οι δύο άνδρες ποζάρουν χαμογελαστοί, με τον Γιώργο Λιάγκα να γράφει στη λεζάντα του: «Καλό ταξίδι στο φως Γιώργο μου… Έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα, θα μείνεις αθάνατος…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Στην πρώτη δημοσίευση που είχε κάνει, αφού είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο παρουσιαστής είχε αναφέρει: «Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια.

Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος. Γιώργο κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου.

Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό. Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ…».