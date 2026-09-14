Λάρισα: Παρίσταναν τους λογιστές και απέσπασαν 18.000 ευρώ και τιμαλφή από ανυποψίαστο πολίτη

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ταυτοποίησαν δύο άτομα, ηλικίας 27 και 21 ετών, που φέρονται ως δράστες υπόθεσης απάτης και κλοπής σε βάρος κατοίκου της Λάρισας. Οι δράστες, με πρόσχημα ανύπαρκτο πρόστιμο και προσποιούμενοι τους λογιστές, απέσπασαν 18.000 ευρώ και διάφορα τιμαλφή από το θύμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Λάρισα, άγνωστος δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή και κατάφερε να αποσπάσει 18.000 ευρώ και τιμαλφή από ανυποψίαστο πολίτη.
  • Οι δράστες έπεισαν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και να τα τοποθετήσει σε σημείο κοντά στην κατοικία του, όπου στη συνέχεια τα παρέλαβαν.
  • Οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 27 και 21 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι δράστες της απάτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα ίχνη δύο ατόμων που «πρωταγωνιστούν» σε υπόθεση απάτης εις βάρος κατοίκου της Λάρισας, έφτασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, το μεσημέρι της Πέμπτης (12/09) στη Λάρισα, άγνωστος δράστης, προσποιήθηκε τον λογιστή και ισχυρίστηκε ψευδώς στο θύμα, ότι του έχει επιβληθεί πρόστιμο.

Με αυτό το πρόσχημα, κατάφερε να πείσει τον άνδρα να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, καθώς και διάφορα τιμαλφή, και να τα τοποθετήσει σε σημείο κοντά στην κατοικία του. Στη συνέχεια, οι δράστες παρέλαβαν τα χρήματα και τα τιμαλφή και τράπηκαν σε φυγή.

Από την ενδελεχή έρευνα και την αξιολόγηση των στοιχείων από τις αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο νέων ανδρών, ηλικίας 27 και 21 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι δράστες της κλοπής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

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