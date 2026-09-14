Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε σήμερα Δευτέρα με μία ιδιαίτερα φορτισμένη συνεδρίαση, στην οποία οι γονείς των παιδιών που σκοτώθηκαν στην τραγωδία περιέγραψαν την αγωνία των πρώτων ημερών και την ελπίδα τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά τις καταθέσεις η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατασχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, σύμφωνα με το larissanet.

Δηλαδή τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην συσκευή για να γίνει έλεγχος στα εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS,MMS καθώς και στις εφαρμογές όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν σβησμένα αρχεία, τότε να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα του Βάιου Βλάχου Μαρία Θεοδωρή. Αναφέρθηκε στην αγωνία μαζί με τον Χρήστο Βλάχο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να μάθουν για τη τύχη του παιδιού τους και τη βοήθεια που δεν έλαβαν εκεί παρά μόνο από τους εθελοντές.

«Είδα μια ανύπαρκτη πολιτεία σε σχέση με τους εθελοντές» κατέθεσε η κα Θοδωρή, όπως και στη συγκλονιστική στιγμή που κάποιος υπάλληλος από το νεκροτομείο την παρακάλεσε σκύβοντας και κρατώντας την από τα πόδια να μην μπει στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Τότε, όπως κατέθεσε, αποφασίστηκε να γίνει η αναγνώριση με τη διαδικασία του DNA.

Στη συνέχεια κατέθεσε σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησε με τον Χρήστο Βλάχο ψάχνοντας κάθε σημείο στη Λάρισα για να εντοπίσουν τον λόφο από τα χώματα που μεταφέρθηκε από το πεδίο της σύγκρουσης καταλήγοντας τελικά στο οικόπεδο Πανδρεμμένου όπου βρέθηκαν συντρίμμια, αντικείμενα και βιολογικό υλικό.

«Κάποιοι αποφάσισαν να το πετάξουν στον κάδο της Λάρισας» είπε, ενώ αναφερόμενη στη σύγκρουση τόνισε πως «αν είχαν κάνει σωστά την δουλειά τους δεν θα γινόταν αυτό».

«Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ η μάνα του πάντα 59 γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας».

«Ευθύνεται αποκλειστικά το κράτος»

Στην συνέχεια κατέθεσε ο Χρήστος Βλάχος τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το δυστύχημα στα Τέμπη ήταν μια «κρατική δολοφονία. Ευθύνεται αποκλειστικά το κράτος», ενώ συμπλήρωσε πως η δικογραφία είναι σημαντική γιατί έδωσε «σάρκα και οστά» στην αφηρημένη «έννοια» της διαφθοράς.

Τόνισε πως με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και να μην «βάζουν εύκολα υπογραφές» μιλώντας για τη σύμβαση 717.

«Δεν μπορώ να κοιτάξω το παιδί μου στο μνήμα γιατί δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Θεωρώ ότι στο τέλος αυτής της δίκης θα μπορώ να σταθώ απέναντι του και του πω τι έκανα» κατέθεσε ο Χρήστος Βλάχος.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας της Αναστασίας Πλακιά, Δημήτριος Πλακιάς.

«Μαζί μεγάλωσαν τα δύο παιδιά, μαζί δολοφονήθηκαν» ανέφερε ο κ. Πλακιάς μιλώντας και για τις ανιψιές του Θωμαή και Χρυσή Πλακιά, κόρες του Νίκου Πλακιά.

Κατέθεσε και ο ίδιος για τις συνθήκες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επισημαίνοντας την σημαντική συνεισφορά των εθελοντών.

«Το πρώτο ψέμα της κυβέρνησης έπεσε νωρίς. Οι γερανοί δεν ήταν για τους νεκρούς. Οι γερανοί πήγαν για να φτιάξουν την σιδηροδρομική γραμμή επειδή έρχονταν εκλογές και δεν ήθελαν να φαίνεται τίποτα» κατέθεσε σχετικά με την υπόθεση του «μπαζώματος» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βιολογικό υλικό και στα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι, στο σημείο όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών.

«Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία» κατέθεσε ο κ. Πλακιάς και τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στους δικαστές για να αποδώσουν δικαιοσύνη. «Είστε η τελευταία μας ελπίδα, έχουμε εμπιστοσύνη σε σας» κατέθεσε ενώ μιλώντας για το «ανθρώπινο λάθος» τόνισε πως αυτό δεν υφίσταται όταν δύο τρένα κινούνται 12.5 λεπτά στην ίδια γραμμή.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κατέθεσε πως ξεκίνησε τις έρευνες για να μάθει την αλήθεια για τον τρόπο που πέθαναν οι κόρες του. Κατέθεσε για το πόρισμα Άγγλου τεχνικού συμβούλου και γιΑ το βίντεο της Λεπτοκαρυάς που δείχνει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πως αυτά τα δύο στοιχεία νομικοί άλλων των οικογενειών τους είπαν ότι δεν τους «συμφέρει».

Αναφέρθηκε στην «κακή δημοσιότητα» που ακολούθησε όταν πλέον η υπόθεση των Τεμπών ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και τόνισε πως ο κόσμος και η κοινωνία ξεσηκώθηκε και βγήκε στους δρόμους για τα παιδιά τους.

«Πιστεύω στην δικαιοσύνη. Δεν ήρθα για εκδίκηση. Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια» τόνισε ο κ. Πλακιάς και αναφέρθηκε στην πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών.

Στο τέλος κατέθεσε η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα των διδύμων η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να «βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο». «Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη» ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της.